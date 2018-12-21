途牛《2018五一出游趋势预测》：六成用户计划拼假出游 “跨洲游”成新玩法

清明小长假踏青赏花余热未散，“五一”小长假已然近在眼前。伴随假期、产品、价格等利好因素，五一假期，旅游市场预计又将迎来新一波出游高峰。

4月20日，途牛旅游网发布《2018五一出游趋势预测》，根据用户预订数据，对今年五一小长假旅游市场消费趋势进行了预测分析。

超6成用户欲拼假出游 “小镇青年”成旅游消费“潜力股”

今年五一假期为4月29日至5月1日，也就是说，5月2日至4日请三天假即可凑成8天长假，这让不少用户在制定行程安排时选择更丰富。从途牛旅游网截至目前的预订情况看，超六成用户准备拼假出游，其中出游天数4-6天的人次占比为四成，7天及以上的占比超两成。

从全国范围来看，总计有超400个出发城市的游客在途牛预订了五一前后的旅游产品，其中，上海、北京、南京、天津、广州、杭州、深圳、沈阳、武汉、成都、苏州、大连、西安、重庆、郑州位列客源地榜单前十五名。值得一提的是，来自四线及以下城市的90后群体出游人次显著增多，“小镇青年”成为旅游市场名副其实的消费“潜力股”，在线旅游平台成为他们预订旅游产品的重要渠道。

五一小长假处于暑期旺季之前，旅游产品及机票、酒店等资源价格适中，或将进一步刺激消费者出游热情。截至目前，途牛出境游、国内长线游、周边游等品类的产品预订人次均较往年有大幅增长。从出游方式看，半自助游、定制游等更多个性化出游方式日益受到游客青睐。

跨洲连线成出境新玩法 国人目的地选择更多元

受人民币汇率利好、直飞航班增加、签证便利等因素影响，预订五一小长假出境游产品的人次显著增多。途牛截至目前出境跟团游、自由行产品的预订情况显示，五一期间国人出游足迹将涉及全球近120多个国家和地区，在目的地分布上呈现更加多元化的趋势。

游客出境旅游会去哪些目的地?截至目前，五一小长假，最受游客青睐的目的地国家前十五名依次为日本、泰国、印度尼西亚、越南、法国、马来西亚、意大利、新加坡、美国、瑞士、德国、菲律宾、阿联酋、土耳其、奥地利。榜单前两位的日本、泰国因地缘优势、旅游目的地众多、旅游主题多元化等因素，近年来热度经久不衰;位列榜单第三位的印度尼西亚近来增长势头明显，除了巴厘岛热度不减，热映电影拍摄地美娜多成为新兴热门目的地，上海、深圳、长沙等包机直飞城市为主要客源地。

除此之外，美国黄石国家公园4月20日刚刚开放西入口，作为见证大自然奇光异彩的绝佳地之一，五一小长假它将迎来2018年首批中国游客出游高峰，途牛相关产品预订异常火爆。受益于电子签、高性价比等利好因素，土耳其也格外受到国内游客青睐，截至目前，在途牛报名五一出游土耳其的人次同比增长超100%。此外，南半球国家澳大利亚、新西兰已进入金色秋天，也让不少游客心动不已，预订出游人次同比上涨明显。

在出境游目的地呈现“遍地开花”趋势的同时，国人出境游玩法也更加多样。以欧洲游为例，传统的“法意瑞”玩法虽然收客不减，但是北欧、东欧等方向收客量同样不容小觑。截至目前，途牛巴尔干方向五一团期相关产品的收客人次相比去年同期增长超100%。20人轻奢小团“高端-希腊-东欧-大巴尔干11国28日游”、“保加利亚玫瑰节+匈牙利+巴尔干全景22-23日游”等销量靠前。

除此之外，国人出游受地理因素限制越来越小，跨洲连线品质游产品受到青睐。截至目前，途牛五一出游预订订单中，“亚洲+欧洲”、“亚洲+非洲”、“欧洲+非洲”等跨大洲组合产品预订量颇为可观。比如“迪拜+德国+法瑞意12-14日跟团游”、“迪拜-毛里求斯机票+当地8晚10日半自助游”等行程安排在转机目的地西亚城市迪拜游玩，既缓解了长时间直飞的疲乏，也满足了游客一次游玩多个目的地的需求。

品质国内游 一大批“黑马”目的地热度高

在出境游火爆的同时，国内长线游同样受到拼假族的热捧。从途牛截至目前的预订情况看，五一期间国内长线游人气最高的前十五名目的地城市依次为三亚、杭州、丽江、无锡、苏州、嘉兴、大理、南京、厦门、成都、广州、西安、黄山、桂林、昆明。

三亚作为国内知名海岛，五一前后气温适宜，成为国人海滨度假的首选。与此同时，从预订五一出游的亲子游客群看，三亚也以绝对优势高居目的地榜首。三亚的碧海蓝天、椰林沙滩不仅是成年人度假适宜之选，也成为儿童探索世界的理想之地。

如今，距离“史上最严整治令”出台已逾一年，云南旅游市场秩序整治效果显著。针对云南旅游市场，途牛除了全面升级优质旅游产品，还携手合作伙伴在部分“牛人专线”产品试点出游中“管家”服务，与导游协同，为跟团游客人提供24小时不间断服务。从人气目的地榜单可以看出，丽江、大理、昆明悉数上榜，云南旅游热度不减。

纵观五一国内长线游市场，从途牛截至目前的预订情况看，五一小长假，将出现一大批“黑马”目的地，其中河北、江西、重庆、山东、内蒙古等方向预订人次较去年同期增长均超300%，预计今年五一期间，江西、河北、重庆、山东、内蒙等方向出游人次或将达去年的3-5倍。

“银发族”瞄准舒适河轮游 跟团游周边也惬意

在旅游已从单纯的玩乐上升为品质生活象征的今天，越来越多高品质、体验舒适的出游产品受到关注。在今年春季出游市场，河轮游尤其受到“银发族”关注。不过，时间自由的“银发族”大多选择在小长假前出游或延后出游时间，错过“拼假”出游客流高峰。

从途牛截至目前的预订情况看，五一团期，国内长江三峡游轮相关产品如“华夏神女1号/2号游轮长江三峡5日游”、“世纪系列游轮长江三峡5日游”、“美国维多利亚系列游轮长江三峡5日游”等预订量靠前;出境游方面，4月24日出发的“维京贝斯特拉号多瑙河布达佩斯-维也纳10晚12天”、4月28日出发的“维京河轮阿姆斯特丹-巴塞尔莱茵河巡游10晚12日”最受欢迎，可以让游客于轻松舒适之间遍游欧洲多国。

五一小长假期间，除了选择出境游以及国内长线游的用户，只打算周边游玩的用户也不在少数。春暖花开，草长莺飞，周边游呈现出多样化主题，从途牛相关产品预订情况看，踏青赏花、乐园亲子、民俗古镇、登山徒步、漂流游船、骑行摄影、美味寻鲜等主题均比较热门。

从周边游出游方式看，高铁、自驾是用户首选，不过，途牛周边跟团游产品也受到众多“不愿操心”的游客青睐。比如华东方向“黄山2日游”、“杭州-乌镇-西塘火车3日游”等产品颇受欢迎;华北方向，“古北水镇2日游”、“平遥古城-壶口瀑布-王家双高3日游”等产品销量靠前;华南方向，“惠州2日游”、“韶关丹霞山2日游”等产品预订人次较多;西部方向，“重庆武隆天坑三桥-龙水峡地缝-仙女山2日游”、“峨眉山-乐山大佛2日游”等产品较为热销。

伴随五一小长假的临近，途牛开展了“五一拼假出境游”、“五一假期联盟 畅玩周边”、“邮轮假期，畅游五月天”等专题促销活动，给用户带来众多优质出游产品，有出游计划但尚未行动的用户不妨前往途牛旅游APP、途牛旅游网官网及途牛线下自营门市选购。

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