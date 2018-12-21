　
主页 > 创新 > 创投 > 正文

途牛《2018五一出游趋势预测》：六成用户计划拼假出游 “跨洲游”成新玩法

点评

科技传媒网 中国旅游新闻网 2018-12-21 15:00

途牛《2018五一出游趋势预测》：六成用户计划拼假出游 “跨洲游”成新玩法

　　清明小长假踏青赏花余热未散，“五一”小长假已然近在眼前。伴随假期、产品、价格等利好因素，五一假期，旅游市场预计又将迎来新一波出游高峰。

　　4月20日，途牛旅游网发布《2018五一出游趋势预测》，根据用户预订数据，对今年五一小长假旅游市场消费趋势进行了预测分析。

途牛《2018五一出游趋势预测》：六成用户计划拼假出游 “跨洲游”成新玩法

　　超6成用户欲拼假出游 “小镇青年”成旅游消费“潜力股”

　　今年五一假期为4月29日至5月1日，也就是说，5月2日至4日请三天假即可凑成8天长假，这让不少用户在制定行程安排时选择更丰富。从途牛旅游网截至目前的预订情况看，超六成用户准备拼假出游，其中出游天数4-6天的人次占比为四成，7天及以上的占比超两成。

途牛《2018五一出游趋势预测》：六成用户计划拼假出游 “跨洲游”成新玩法

　　从全国范围来看，总计有超400个出发城市的游客在途牛预订了五一前后的旅游产品，其中，上海、北京、南京、天津、广州、杭州、深圳、沈阳、武汉、成都、苏州、大连、西安、重庆、郑州位列客源地榜单前十五名。值得一提的是，来自四线及以下城市的90后群体出游人次显著增多，“小镇青年”成为旅游市场名副其实的消费“潜力股”，在线旅游平台成为他们预订旅游产品的重要渠道。

途牛《2018五一出游趋势预测》：六成用户计划拼假出游 “跨洲游”成新玩法

　　五一小长假处于暑期旺季之前，旅游产品及机票、酒店等资源价格适中，或将进一步刺激消费者出游热情。截至目前，途牛出境游、国内长线游、周边游等品类的产品预订人次均较往年有大幅增长。从出游方式看，半自助游、定制游等更多个性化出游方式日益受到游客青睐。

　　跨洲连线成出境新玩法 国人目的地选择更多元

　　受人民币汇率利好、直飞航班增加、签证便利等因素影响，预订五一小长假出境游产品的人次显著增多。途牛截至目前出境跟团游、自由行产品的预订情况显示，五一期间国人出游足迹将涉及全球近120多个国家和地区，在目的地分布上呈现更加多元化的趋势。

途牛《2018五一出游趋势预测》：六成用户计划拼假出游 “跨洲游”成新玩法

　　游客出境旅游会去哪些目的地?截至目前，五一小长假，最受游客青睐的目的地国家前十五名依次为日本、泰国、印度尼西亚、越南、法国、马来西亚、意大利、新加坡、美国、瑞士、德国、菲律宾、阿联酋、土耳其、奥地利。榜单前两位的日本、泰国因地缘优势、旅游目的地众多、旅游主题多元化等因素，近年来热度经久不衰;位列榜单第三位的印度尼西亚近来增长势头明显，除了巴厘岛热度不减，热映电影拍摄地美娜多成为新兴热门目的地，上海、深圳、长沙等包机直飞城市为主要客源地。

　　除此之外，美国黄石国家公园4月20日刚刚开放西入口，作为见证大自然奇光异彩的绝佳地之一，五一小长假它将迎来2018年首批中国游客出游高峰，途牛相关产品预订异常火爆。受益于电子签、高性价比等利好因素，土耳其也格外受到国内游客青睐，截至目前，在途牛报名五一出游土耳其的人次同比增长超100%。此外，南半球国家澳大利亚、新西兰已进入金色秋天，也让不少游客心动不已，预订出游人次同比上涨明显。

途牛《2018五一出游趋势预测》：六成用户计划拼假出游 “跨洲游”成新玩法

　　在出境游目的地呈现“遍地开花”趋势的同时，国人出境游玩法也更加多样。以欧洲游为例，传统的“法意瑞”玩法虽然收客不减，但是北欧、东欧等方向收客量同样不容小觑。截至目前，途牛巴尔干方向五一团期相关产品的收客人次相比去年同期增长超100%。20人轻奢小团“高端-希腊-东欧-大巴尔干11国28日游”、“保加利亚玫瑰节+匈牙利+巴尔干全景22-23日游”等销量靠前。

途牛《2018五一出游趋势预测》：六成用户计划拼假出游 “跨洲游”成新玩法

　　除此之外，国人出游受地理因素限制越来越小，跨洲连线品质游产品受到青睐。截至目前，途牛五一出游预订订单中，“亚洲+欧洲”、“亚洲+非洲”、“欧洲+非洲”等跨大洲组合产品预订量颇为可观。比如“迪拜+德国+法瑞意12-14日跟团游”、“迪拜-毛里求斯机票+当地8晚10日半自助游”等行程安排在转机目的地西亚城市迪拜游玩，既缓解了长时间直飞的疲乏，也满足了游客一次游玩多个目的地的需求。

　　品质国内游 一大批“黑马”目的地热度高

　　在出境游火爆的同时，国内长线游同样受到拼假族的热捧。从途牛截至目前的预订情况看，五一期间国内长线游人气最高的前十五名目的地城市依次为三亚、杭州、丽江、无锡、苏州、嘉兴、大理、南京、厦门、成都、广州、西安、黄山、桂林、昆明。

途牛《2018五一出游趋势预测》：六成用户计划拼假出游 “跨洲游”成新玩法

　　三亚作为国内知名海岛，五一前后气温适宜，成为国人海滨度假的首选。与此同时，从预订五一出游的亲子游客群看，三亚也以绝对优势高居目的地榜首。三亚的碧海蓝天、椰林沙滩不仅是成年人度假适宜之选，也成为儿童探索世界的理想之地。

　　如今，距离“史上最严整治令”出台已逾一年，云南旅游市场秩序整治效果显著。针对云南旅游市场，途牛除了全面升级优质旅游产品，还携手合作伙伴在部分“牛人专线”产品试点出游中“管家”服务，与导游协同，为跟团游客人提供24小时不间断服务。从人气目的地榜单可以看出，丽江、大理、昆明悉数上榜，云南旅游热度不减。

途牛《2018五一出游趋势预测》：六成用户计划拼假出游 “跨洲游”成新玩法

　　纵观五一国内长线游市场，从途牛截至目前的预订情况看，五一小长假，将出现一大批“黑马”目的地，其中河北、江西、重庆、山东、内蒙古等方向预订人次较去年同期增长均超300%，预计今年五一期间，江西、河北、重庆、山东、内蒙等方向出游人次或将达去年的3-5倍。

　　“银发族”瞄准舒适河轮游 跟团游周边也惬意

　　在旅游已从单纯的玩乐上升为品质生活象征的今天，越来越多高品质、体验舒适的出游产品受到关注。在今年春季出游市场，河轮游尤其受到“银发族”关注。不过，时间自由的“银发族”大多选择在小长假前出游或延后出游时间，错过“拼假”出游客流高峰。

途牛《2018五一出游趋势预测》：六成用户计划拼假出游 “跨洲游”成新玩法

　　从途牛截至目前的预订情况看，五一团期，国内长江三峡游轮相关产品如“华夏神女1号/2号游轮长江三峡5日游”、“世纪系列游轮长江三峡5日游”、“美国维多利亚系列游轮长江三峡5日游”等预订量靠前;出境游方面，4月24日出发的“维京贝斯特拉号多瑙河布达佩斯-维也纳10晚12天”、4月28日出发的“维京河轮阿姆斯特丹-巴塞尔莱茵河巡游10晚12日”最受欢迎，可以让游客于轻松舒适之间遍游欧洲多国。

　　五一小长假期间，除了选择出境游以及国内长线游的用户，只打算周边游玩的用户也不在少数。春暖花开，草长莺飞，周边游呈现出多样化主题，从途牛相关产品预订情况看，踏青赏花、乐园亲子、民俗古镇、登山徒步、漂流游船、骑行摄影、美味寻鲜等主题均比较热门。

途牛《2018五一出游趋势预测》：六成用户计划拼假出游 “跨洲游”成新玩法

　　从周边游出游方式看，高铁、自驾是用户首选，不过，途牛周边跟团游产品也受到众多“不愿操心”的游客青睐。比如华东方向“黄山2日游”、“杭州-乌镇-西塘火车3日游”等产品颇受欢迎;华北方向，“古北水镇2日游”、“平遥古城-壶口瀑布-王家双高3日游”等产品销量靠前;华南方向，“惠州2日游”、“韶关丹霞山2日游”等产品预订人次较多;西部方向，“重庆武隆天坑三桥-龙水峡地缝-仙女山2日游”、“峨眉山-乐山大佛2日游”等产品较为热销。

　　伴随五一小长假的临近，途牛开展了“五一拼假出境游”、“五一假期联盟 畅玩周边”、“邮轮假期，畅游五月天”等专题促销活动，给用户带来众多优质出游产品，有出游计划但尚未行动的用户不妨前往途牛旅游APP、途牛旅游网官网及途牛线下自营门市选购。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217706-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:途牛跨洲游

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

绿地集团与科控全球携手，共创国际商务孵化空间

此次绿地集团与科控全球的携手，对于区域内的产业发展有着深远的意义。

科技传媒网创客必读科技新闻

微盟完成10.09亿元D1轮融资投资界(pedaily2012)4月20日消息

微盟完成10.09亿元D1轮融资投资界(pedaily2012)4月20日消息，智能商业服务提供商微盟今日宣布，已经完成10.09亿元的D1轮融资，本轮融资由上海自贸区基金、国和投

科技传媒网每日精选阅读

虚拟现实帮助实现阿尔兹海默症的早发现早治疗

虚拟现实帮助实现阿尔兹海默症的早发现早治疗,虚拟现实 痴呆症 治疗 皮层 内嗅

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS