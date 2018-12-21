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传威马汽车正洽谈20亿元融资 估值将达到200亿元

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-12-21 15:06

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传威马汽车正洽谈20亿元融资 估值将达到200亿元



科技传媒网讯 网易科技新闻 10月25日消息，据国外媒体报道，两位知情人士称，中国电动汽车初创公司威马汽车（WM Motor Technology Co Ltd）打算在最新一轮融资中筹集至少20亿元(约合2.88亿美元)，这将让这家成立才不到四年的公司估值超过200亿元。

威马汽车位于上海市，由吉利控股集团前高管沈晖于2015年1月创建。威马汽车的中国本地竞争对手包括蔚来汽车和小鹏汽车。据该公司称，其投资者包括百度、腾讯，以及红杉资本中国基金和诚通基金。

知情人士表示，百度可能会牵头这最新一轮投资，总投资额约为10亿元。此外知情人士还称，威马汽车也在与腾讯和其他潜在投资者进行融资谈判。

知情人士称，威马汽车筹集的资金将主要用于发展制造业设施，以及用于研究和开发。

周四，威马汽车在回应路透社询问时表示，最新的这轮融资规模将超过30亿元，所得资金将用于“新阶段的研发”、消费者体验与服务业务。

该公司对融资进一步细节拒绝置评。针对以上消息，百度、腾讯均未置评。

在传统汽车销量增长放缓之际，国内新能源汽车销量却在迅速增长。国内汽车工业协会本月称，9月份国内新能源汽车销量比去年同期增长了55%，1月至9月增长81%达到72.1万辆。

威马汽车上月底开始交付其首款EX5电动SUV，押注低价市场。该公司称，该款汽车在温州工厂生产，该工厂年产能10万辆。其计划是到今年底交付1万辆，而随着两款新产品EX5 Pro和EX6的推出，明年将交付量提高到9万辆。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217708-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:汽车电动汽车融资新能源汽车腾讯

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