美团推 "美业店 美团芯"计划 将改造10万家美业店

图为 美团 点评丽人与XURFACE超体面合作的新美业概念店

科技传媒网讯 网易科技新闻10月25日消息，美团点评在北京举办2018年丽人行业高峰论坛。为了全面落地“新美业”的概念，美团点评丽人推出了提升运营效率+优化用户体验的综合解决方案――“美业店 美团芯”计划，为商家提供营销、系统和运营的整体价值。初期计划在美容、轻医美和美妆领域进行试点，目前合作商家包括XURFACE超体面、克丽缇娜、美肌工坊、星和医美、林清轩等在内的美业品牌。

其中，与国内美容品牌美丽田园旗下XURFACE超体面合作的新美业概念店已于今年十月开业。这家位于上海打浦桥地区的店铺目前已接入在线预定、团购、评价等交易闭环功能，完成了信息线上化。同时，供给层面，在原有美容服务的基础上增加商品维度，用服务带零售，并接入即时配送的底层能力。用户可以通过手机一键预约服务时间、购买服务和护肤产品，通过美团外卖体验30分钟内产品送货到家。后续还将接入包括CRM管理、用户消费行为系统，为商家提供线上线下全链路消费渠道和行为的数据分析，提高目标受众消费总价值。

据了解，这家新美业概念店开业第一周比传统新开业门店吸客效率提升3倍，美团点评线上预约和消费的顾客占全部客流的66%。服务频次方面，目前店内工位已达到翻4次/天，而传统新开业门店则为0.6-0.8次/天。此外，到店体验服务的顾客中30%会进行商品购买，相较于10%的行业均值是极大的提升。这些数据极大促成了单店坪效的化学反应，开业首月达到1万，是同类型门店的2倍。

除了线上线下打通全渠道营销能力外，美团点评丽人将逐步提供商家选址、培训、招聘、金融的行业深度价值，为美业行业升级提供更深层次的服务支撑。

“2018年是线上线下一体化元年，结合模式创新和技术创新，我们希望能够深度融合线上与线下，与美业从业者共创新美业。未来目标是升级改造10万家美业店。”美团点评丽人事业部总经理张晶对“新美业”做了进一步阐释。

张晶表示，新美业生态以“新供给、新体验、新营销、新服务、新人才”为核心。供给不单单是商品或服务，对美业而言，新供给意味着服务+商品，或者说服务带商品，这也是提高单店坪效的有效途径。随着线上线下深度融合，线下行为逐步线上化，移动化、数字化体验已开始向更多本地生活服务行业渗透，用户可以直接在线上完成预约、支付、购买、评价等行为；在这样的形态下，以全渠道、精准数据为核心的新营销模式将会成为提升目标受众消费总价值的关键。同时平台还会提供工具来帮助手艺人、美妆顾问全面连接消费者，让他们成为品牌的纽带和销售的引擎。

据统计，预计到2020年美业市场规模将接近2万亿，平均年增长率15%。美业行业前景巨大,但仍面临诸多挑战。首先成本上升：线下可利用门店减少，租金成本和人工成本持续增高；其次竞争加剧：存在大量同质化竞争和效率瓶颈；最后需求变化：用户趋于年轻化，2018年25岁以下用户占比40%，出现新的消费偏好和消费分级。

张晶表示，市场在呼唤美业创新的到来。伴随着整体美业线上化进程加速和技术的不断成熟，原有美业门店形态也在变化，出现了类似“小面积、高密度、连锁化”的新模式，这对整体解决方案的要求比以往任何时候都高，也是平台进一步深入产业的机会。

对于新美业生态，美团点评将从“店”和“人”两方面进行布局。这里的“店”是指帮助商家构建“线上店”+ 升级“实体店”，并实现全渠道运营；“人”是指“会员管理”+“员工赋能”；同时，通过信息线上化、服务系统化、智能软硬件、数据支持等底层能力完成“新美业”的晋级之路。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217709-1.html

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