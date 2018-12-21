中兴财报：前三季度亏损72.6亿元 同比下降285.92%,中兴
科技传媒网讯 网易科技新闻 10月25日消息，中兴通讯今天发布了第三季度财报。财报显示，第三季度净利润5.645亿元人民币，净利润同比减少65%。
财报显示，2018年第三季度中兴通讯营收为193亿元人民币，净利润5.645亿元人民币，净利润同比减少65％。
而前三季度亏损72.6亿元，同比下降285.92%；预计全年亏损62亿元-72亿元，上年同期盈利45.68亿元。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217710-1.html
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