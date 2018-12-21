华大智造推基因测序仪1天完成60例全基因组测序





科技传媒网讯 网易科技新闻 10月25消息，第十三届国际基因组学大会（International Conference on Genomics,以下简称“ICG-13”）在深圳举行。华大集团旗下子公司――华大智造发布了最新基因测序仪――“MGISEQ-T7”。该基因测序仪一天可完成60例个人全基因组测序，日产出数据达6Tb。

具体而言，T7的4联芯片平台采用芯片搭载技术，可实现4张芯片进行完全独立的测序流程，且芯片间互不影响。

同时，MGISEQ-T7可同时支持全基因组测序、超深度外显子测序、表观基因组测序、肿瘤大Panel基因检测。

华大智造称，T7将图像数据处理速度提升15倍，将原有的芯片密度提高了20%，使得单张芯片即可实现Tb级数据产出。加之4张芯片可同时独立运行，24小时无休轮转，MGISEQ-T7每天最多可产出6Tb数据。

此外，华大智造研发出自动化样本制备系统，华大智造发布更高通量的MGISP-960，单次最多可自动完成96个样本的制备。

与此同时，华大智造还将在ICG-13的同期卫星会上发布最新建库技术stLFR和生信分析加速产品MegaBOLT。MegaBOLT也将上线BGI Online云计算平台。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217711-1.html

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