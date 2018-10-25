马云:创新者就像疯子，但有其他人没有的信念和决心





科技传媒网讯 网易科技新闻 10月25日消息，马云在以色列创新中心开幕式上表示，大部分人眼见为实，创新者则是因为相信而看见，他们可能看上去像疯子，骗子，懒惰，靠不住，但他们有别人所没有的信念和决心。

马云回忆：“阿里巴巴开始的时候，我去见了硅谷30个投资者，他们说你疯了，在骗人，电子商务在中国不会成功。但我们相信中国有这方面的未来，电子商务可以成功。当时美国的电子商务服务大企业，帮他们减少成本，我们则是要帮助小企业，帮他们增加收入。”

“很多年前我去美国做了一个演讲，谈互联网。我说中国互联网规模会超过美国，他们觉得不可能。我说中国人口比美国多这么多。有一个人说我疯了，我说你来中国我公司看看。他来了，走的时候说马云我知道你疯了，没想到还能找到100个和你一样疯的。”

他总结：贝尔刚发明电话的时候也有人说他是骗子。对很多人来说，眼见为实。而创新者则是相信就会看见。“而且他们不是一个人，是一群人。”

在马云看来，创新的另一个特质是关乎LQ，爱商，创新要为未来、为年轻人、为世界解决问题，让一切变得更美好。“我们正在进入新时代，有很多问题。前两次工业革命带来了第一次世界大战和第二次世界大战，如果有第三次战争，应该是针对疾病、环境污染和贫困的战争。”

有人说今天的年轻人没有机会，马云不认同，他认为，如果有人在抱怨，这就是机会，因为创新就是为了解决抱怨和焦虑，创造更加美好的生活。

最后，马云还向政府和监管部门提出建议，应该保护和支持创新，不要轻易扼杀创新，更重要的是改革教育，教育下一代做好机器做不了的事情，并且鼓励企业家发展。

以下是马云演讲实录：

总理先生，内塔尼亚胡夫人，女士们先生们：

我刚才听得太入神了，差点忘了我还要上台演讲。每次说到创新我就特别激动。过去20年当中，别人问我你在干什么，我说创新，他们就说你疯了。今天我能来到这里非常荣幸。我要祝贺创新中心的落成。我10年之前在达沃斯论坛期间见过佩雷斯，深受他的领导力、勇气和决心的启发。阿里巴巴的很多事情也需要领导力、勇气和决心。佩雷斯的精神永远和我们在一起。我也要祝贺本中心在以色列国庆70周年之际落成。

五个月前我带了37名高管来过以色列。我们内部也有很多关于压力、竞争和焦躁情绪的讨论，我说我们去以色列，去了那里你就知道什么是竞争，如何生存。我们学到了很多，第一个是创新，第二个是希伯来语中Chutzpa这种勇于挑战传统的精神。在以色列，创新和水、空气一样普遍，大家都在讨论创新。没有创新就没有以色列。过去这么多年，以色列人说只要有大脑和心就能创造一切。大脑是知识和创新，是IQ，心灵是智慧，是EQ。EQ让你更受欢迎，IQ让你避免失败。当大脑和心灵，知识和智慧结合，那就是创新。你还要有LQ，爱商，让你受到尊敬。这三点以色列都有。以色列教育发达，我从教育部长那里学到很多。他们认识到石油天然气不是最珍贵的，而是人才。以色列的成功得益于人才的秘诀。创新是要为我们带来更好的生活。以色列不仅为自己，也为全世界展开创新。这正是我们需要的LQ。

我们在今天讨论创新，别人说你的想法哪里来？他们说你很有钱。我觉得这其实是让我有机会和世界上很多的人见面。有一个故事。二战结束之后，孙子问爷爷，你是个英雄吗？他说不是，但我有幸和很多英雄共事。这对我也一样，我能见到那么多杰出人士让我感到特别荣幸。我也想和大家分享：大部分创新不是因为想创新，而是不得不创新。以色列没有自然资源，但以色列为生存创新。以色列没有钻石，但有世界上最大的钻石交易中心，不生产汽车但汽车技术是世界上最先进的。以色列水资源很缺乏，但是向欧洲出口水果蔬菜最多的国家之一。非常了不起。

有人说马云你不懂技术，如何9年前决定创立阿里云？的确，我不懂技术，看见技术很怕，但我是公司的第一个测试员。我说如果一个技术我会用，80%的人肯定也会。我们9年前必须设计简单低成本的技术来支持我们的业务，不然继续依赖IBM、甲骨文等提供的技术，光费用就要破产了。这样的技术阿里能用，还能支持无数的小企业。大家还知道天猫双11，去年第一分钟8千万人涌入平台。我们必须要有这样的技术，是被逼出来的。去年双11的成交额有240亿美元，这得益于我们被逼出来的技术。今天有人说年轻人没有机会。这种论调我听了40年了。我年轻的时候讨厌比尔盖茨，觉得微软、IBM、甲骨文把所有机会抢走了。但后来我认识到，如果有人在抱怨，这就是机会。创新是为了解决抱怨和焦躁，创造更加美好生活的。第一次工业革命解放了人的体力，第二次工业革命解决了距离，第三次工业革命要解放大脑。总理说我们人类永不满足。自我改变的动力来自于创新。那么，那些创新者是谁？他们可能看上去像疯子，骗子，靠不住。

刚创立阿里巴巴的时候，我去硅谷见了30个投资者，他们说你疯了，在骗人，电子商务在中国不会成功。但我们相信中国有这方面的未来，电子商务可以成功。当时美国的电子商务服务大企业，帮他们减少成本，我们则是要帮助小企业，帮他们增加收入。比如，当人不想洗衣服洗碗，不想爬楼梯，我们就发明了洗衣机，洗碗机，电梯。手机也是一样。甚至电话，贝尔刚发明的时候还有人说他是骗子。对很多人来说，眼见为实。而创新者则是相信就会看见。创新者不是一个人，他们是一群人。所以你投资的时候，要考虑他有没有追随的人。如果有就很好。

很多年前，我去美国做了一个演讲，谈互联网。我说中国互联网规模会超过美国，他们觉得不可能。我说中国人口比美国多这么多。有一个人说我疯了，我说你来中国，到我公司看看。他来了，走的时候说马云我知道你疯了，没想到还能找到100个和你一样疯的。成功人士已经很成功了，要改变很难。我不和他们合作，而是和还没成功的人合作。我们找那些20-30岁的人，让他们未来能成功。现在大部分买家都是35-40岁的人，20年前他们可能一天只花2美元，但现在能花3千美元。

创新不是技术，技术只是手段。所有人都会创新，像我一样不懂技术的人可以依靠懂的人来做创新。在阿里巴巴网站上，有一个卖家只卖48码的鞋子，我说他生意怎么做，结果发现因为这种尺码鞋子买不到，只有去他那里买。也有人卖看电视时躺在垫子上看的眼镜，给情侣代笔写分手信等等。创新是想法。企业家让创新变为现实。所以企业家要有准备去做牺牲。我们所有人都有潜力，但花的时间不够。

还有很重要的一点就是政府。我们正在进入新时代，有很多问题。第一次和第二次工业革命带来了第一次世界大战和第二次世界大战。我们不能有第三次世界大战，我们的第三次世界大战应该是针对疾病、环境污染和贫困的战争。政府应该是领导，而不是限制，应该保护和支持创新。我们最重要的投资是教育。过去20年来我们让人变得像机器，未来20年要让机器变得像人。我们要改革教育，教育下一代如何做好机器做不了的事情。政府还要鼓励企业家发展。是企业家把想法变成现实。创新永远是改变昨天，肯定会有人反对，因此政府要知道什么事情不能做。19世纪的时候，英国出现了汽车，造成很多马车夫失业。这些人对政府说你要取缔这个东西，于是政府推出了红旗法案，要汽车不能超过7英里每小时，保护了一部分人的利益但摧毁了一个产业。我去过一个篮球博物馆，以前是把球扔进去，要人搬梯子把球再取出来。有人说干嘛不剪个洞让球掉下来就行了？但有人反对说这毁掉了搬梯子的人的工作。现在很多人担心AI、机器人、就业问题。但我说不要担心，机器永远不能超过人类，因为机器只有chip，而人类有heart。

1995年我去参加北京一个互联网论坛，很多所谓的专家担心互联网会造成这样那样的问题。结果那些问题没发生，其它问题反而发生很多。所以我说不要担心。通过小而美，小而强的发展，小企业他们可以解决问题。以色列也是如此。依靠年轻人和小企业，未来肯定会更加美好。这也是我20年来的看法：今天很残酷，明天更残酷，但后天很美好，但绝大部分人死在明天晚上。谢谢。

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