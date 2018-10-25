　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

马云:创新者就像疯子，但有其他人没有的信念和决心

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-12-22 01:00

马云:创新者就像疯子，但有其他人没有的信念和决心,马云 创新者 互联网 电子商务 阿里巴巴

马云:创新者就像疯子，但有其他人没有的信念和决心



科技传媒网讯 网易科技新闻 10月25日消息，马云在以色列创新中心开幕式上表示，大部分人眼见为实，创新者则是因为相信而看见，他们可能看上去像疯子，骗子，懒惰，靠不住，但他们有别人所没有的信念和决心。

马云回忆：“阿里巴巴开始的时候，我去见了硅谷30个投资者，他们说你疯了，在骗人，电子商务在中国不会成功。但我们相信中国有这方面的未来，电子商务可以成功。当时美国的电子商务服务大企业，帮他们减少成本，我们则是要帮助小企业，帮他们增加收入。”

“很多年前我去美国做了一个演讲，谈互联网。我说中国互联网规模会超过美国，他们觉得不可能。我说中国人口比美国多这么多。有一个人说我疯了，我说你来中国我公司看看。他来了，走的时候说马云我知道你疯了，没想到还能找到100个和你一样疯的。”

他总结：贝尔刚发明电话的时候也有人说他是骗子。对很多人来说，眼见为实。而创新者则是相信就会看见。“而且他们不是一个人，是一群人。”

在马云看来，创新的另一个特质是关乎LQ，爱商，创新要为未来、为年轻人、为世界解决问题，让一切变得更美好。“我们正在进入新时代，有很多问题。前两次工业革命带来了第一次世界大战和第二次世界大战，如果有第三次战争，应该是针对疾病、环境污染和贫困的战争。”

有人说今天的年轻人没有机会，马云不认同，他认为，如果有人在抱怨，这就是机会，因为创新就是为了解决抱怨和焦虑，创造更加美好的生活。

最后，马云还向政府和监管部门提出建议，应该保护和支持创新，不要轻易扼杀创新，更重要的是改革教育，教育下一代做好机器做不了的事情，并且鼓励企业家发展。

以下是马云演讲实录：

总理先生，内塔尼亚胡夫人，女士们先生们：

我刚才听得太入神了，差点忘了我还要上台演讲。每次说到创新我就特别激动。过去20年当中，别人问我你在干什么，我说创新，他们就说你疯了。今天我能来到这里非常荣幸。我要祝贺创新中心的落成。我10年之前在达沃斯论坛期间见过佩雷斯，深受他的领导力、勇气和决心的启发。阿里巴巴的很多事情也需要领导力、勇气和决心。佩雷斯的精神永远和我们在一起。我也要祝贺本中心在以色列国庆70周年之际落成。

五个月前我带了37名高管来过以色列。我们内部也有很多关于压力、竞争和焦躁情绪的讨论，我说我们去以色列，去了那里你就知道什么是竞争，如何生存。我们学到了很多，第一个是创新，第二个是希伯来语中Chutzpa这种勇于挑战传统的精神。在以色列，创新和水、空气一样普遍，大家都在讨论创新。没有创新就没有以色列。过去这么多年，以色列人说只要有大脑和心就能创造一切。大脑是知识和创新，是IQ，心灵是智慧，是EQ。EQ让你更受欢迎，IQ让你避免失败。当大脑和心灵，知识和智慧结合，那就是创新。你还要有LQ，爱商，让你受到尊敬。这三点以色列都有。以色列教育发达，我从教育部长那里学到很多。他们认识到石油天然气不是最珍贵的，而是人才。以色列的成功得益于人才的秘诀。创新是要为我们带来更好的生活。以色列不仅为自己，也为全世界展开创新。这正是我们需要的LQ。

我们在今天讨论创新，别人说你的想法哪里来？他们说你很有钱。我觉得这其实是让我有机会和世界上很多的人见面。有一个故事。二战结束之后，孙子问爷爷，你是个英雄吗？他说不是，但我有幸和很多英雄共事。这对我也一样，我能见到那么多杰出人士让我感到特别荣幸。我也想和大家分享：大部分创新不是因为想创新，而是不得不创新。以色列没有自然资源，但以色列为生存创新。以色列没有钻石，但有世界上最大的钻石交易中心，不生产汽车但汽车技术是世界上最先进的。以色列水资源很缺乏，但是向欧洲出口水果蔬菜最多的国家之一。非常了不起。

有人说马云你不懂技术，如何9年前决定创立阿里云？的确，我不懂技术，看见技术很怕，但我是公司的第一个测试员。我说如果一个技术我会用，80%的人肯定也会。我们9年前必须设计简单低成本的技术来支持我们的业务，不然继续依赖IBM、甲骨文等提供的技术，光费用就要破产了。这样的技术阿里能用，还能支持无数的小企业。大家还知道天猫双11，去年第一分钟8千万人涌入平台。我们必须要有这样的技术，是被逼出来的。去年双11的成交额有240亿美元，这得益于我们被逼出来的技术。今天有人说年轻人没有机会。这种论调我听了40年了。我年轻的时候讨厌比尔盖茨，觉得微软、IBM、甲骨文把所有机会抢走了。但后来我认识到，如果有人在抱怨，这就是机会。创新是为了解决抱怨和焦躁，创造更加美好生活的。第一次工业革命解放了人的体力，第二次工业革命解决了距离，第三次工业革命要解放大脑。总理说我们人类永不满足。自我改变的动力来自于创新。那么，那些创新者是谁？他们可能看上去像疯子，骗子，靠不住。

刚创立阿里巴巴的时候，我去硅谷见了30个投资者，他们说你疯了，在骗人，电子商务在中国不会成功。但我们相信中国有这方面的未来，电子商务可以成功。当时美国的电子商务服务大企业，帮他们减少成本，我们则是要帮助小企业，帮他们增加收入。比如，当人不想洗衣服洗碗，不想爬楼梯，我们就发明了洗衣机，洗碗机，电梯。手机也是一样。甚至电话，贝尔刚发明的时候还有人说他是骗子。对很多人来说，眼见为实。而创新者则是相信就会看见。创新者不是一个人，他们是一群人。所以你投资的时候，要考虑他有没有追随的人。如果有就很好。

很多年前，我去美国做了一个演讲，谈互联网。我说中国互联网规模会超过美国，他们觉得不可能。我说中国人口比美国多这么多。有一个人说我疯了，我说你来中国，到我公司看看。他来了，走的时候说马云我知道你疯了，没想到还能找到100个和你一样疯的。成功人士已经很成功了，要改变很难。我不和他们合作，而是和还没成功的人合作。我们找那些20-30岁的人，让他们未来能成功。现在大部分买家都是35-40岁的人，20年前他们可能一天只花2美元，但现在能花3千美元。

创新不是技术，技术只是手段。所有人都会创新，像我一样不懂技术的人可以依靠懂的人来做创新。在阿里巴巴网站上，有一个卖家只卖48码的鞋子，我说他生意怎么做，结果发现因为这种尺码鞋子买不到，只有去他那里买。也有人卖看电视时躺在垫子上看的眼镜，给情侣代笔写分手信等等。创新是想法。企业家让创新变为现实。所以企业家要有准备去做牺牲。我们所有人都有潜力，但花的时间不够。

还有很重要的一点就是政府。我们正在进入新时代，有很多问题。第一次和第二次工业革命带来了第一次世界大战和第二次世界大战。我们不能有第三次世界大战，我们的第三次世界大战应该是针对疾病、环境污染和贫困的战争。政府应该是领导，而不是限制，应该保护和支持创新。我们最重要的投资是教育。过去20年来我们让人变得像机器，未来20年要让机器变得像人。我们要改革教育，教育下一代如何做好机器做不了的事情。政府还要鼓励企业家发展。是企业家把想法变成现实。创新永远是改变昨天，肯定会有人反对，因此政府要知道什么事情不能做。19世纪的时候，英国出现了汽车，造成很多马车夫失业。这些人对政府说你要取缔这个东西，于是政府推出了红旗法案，要汽车不能超过7英里每小时，保护了一部分人的利益但摧毁了一个产业。我去过一个篮球博物馆，以前是把球扔进去，要人搬梯子把球再取出来。有人说干嘛不剪个洞让球掉下来就行了？但有人反对说这毁掉了搬梯子的人的工作。现在很多人担心AI、机器人、就业问题。但我说不要担心，机器永远不能超过人类，因为机器只有chip，而人类有heart。

1995年我去参加北京一个互联网论坛，很多所谓的专家担心互联网会造成这样那样的问题。结果那些问题没发生，其它问题反而发生很多。所以我说不要担心。通过小而美，小而强的发展，小企业他们可以解决问题。以色列也是如此。依靠年轻人和小企业，未来肯定会更加美好。这也是我20年来的看法：今天很残酷，明天更残酷，但后天很美好，但绝大部分人死在明天晚上。谢谢。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217712-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:互联网马云电子商务阿里巴巴创新者

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

绿地集团与科控全球携手，共创国际商务孵化空间

此次绿地集团与科控全球的携手，对于区域内的产业发展有着深远的意义。

科技传媒网创客必读科技新闻

微盟完成10.09亿元D1轮融资投资界(pedaily2012)4月20日消息

微盟完成10.09亿元D1轮融资投资界(pedaily2012)4月20日消息，智能商业服务提供商微盟今日宣布，已经完成10.09亿元的D1轮融资，本轮融资由上海自贸区基金、国和投

科技传媒网每日精选阅读

虚拟现实帮助实现阿尔兹海默症的早发现早治疗

虚拟现实帮助实现阿尔兹海默症的早发现早治疗,虚拟现实 痴呆症 治疗 皮层 内嗅

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS