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传"安卓之父"因性骚扰被迫离开谷歌 补偿9000万美元

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-12-22 01:04

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传安卓之父因性骚扰被迫离开谷歌 补偿9000万美元

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月26日消息，据国外媒体报道，2014年10月Android操作系统之父安迪・鲁宾(Andy Rubin)从谷歌离职。但据两名知情公司高管表示，鲁宾在职期间曾遭一名员工指控性行为不端，据称其与这名员工有过婚外情，因此佩奇要求鲁宾辞职。

当时谷歌首席执行官拉里・佩奇(Larry Page)在一份公开声明中表示:“我希望安迪在接下来的工作中一切顺利。”“他通过Android创造了一些真正了不起的东西――拥有10亿多快乐的用户。”

据悉，鲁宾离职时公司给了其一份高达9000万美元的补偿方案，为期四年，每月支付约200万美元，而下个月是最后一次付款。

报道称，鲁宾是谷歌过去10年里受到性骚扰指控的三名高管之一。在包括鲁宾在内的两起事件中，该公司要求涉事高管离职并支付了高额补偿金。而第三名高管仍在公司担任高薪职位。每次谷歌都对针对这些人的指控保持沉默。报道认为，谷歌通过和解保护了公司利益，避免了内部混乱和代价高昂的法律纠纷，也阻止了离职高管为竞争对手工作。

鲁宾发言人萨姆・辛格(Sam Singer)否认鲁宾在谷歌期间有任何不当行为，其是自愿离开公司的。辛格说，鲁宾没有不当行为，“鲁宾在谷歌期间的任何关系都是两厢情愿的，不涉及任何工作关系。”

当被问及鲁宾和其他案件时，谷歌负责人事运营的副总裁艾琳・诺顿(Eileen Naughton)在一份声明中说，公司对待性骚扰问题非常认真，并会审查所有投诉。

“我们调查并采取行动，包括终止合同，”她说。“近年来，我们对当事者的不当行为采取了特别强硬的态度。我们正在努力改进我们处理这种行为的方式。”

该消息爆出后，谷歌首席执行官桑达尔・皮查伊(Sundar Pichai)和诺顿在给员工的一封电子邮件中写道，该公司在过去两年中解雇了48名性骚扰员工，他们都没有收到离职通知。他们在电邮中声明，“我们致力于确保谷歌是一个工作场所，在这里你可以放心地做最好的工作，任何行为不当的人都需要应对严重后果。”（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217713-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:谷歌安卓离职鲁宾性骚扰

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