　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

泰勒斯威夫特在演唱会用面部识别技术追踪跟踪者

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-12-22 10:17

泰勒斯威夫特在演唱会用面部识别技术追踪跟踪者,泰勒斯威夫特 演唱会 面部识别技术

当你走进演唱会会场时，霉霉正在扫视你。

泰勒斯威夫特在演唱会用面部识别技术追踪跟踪者


泰勒斯威夫特（霉霉）今年五月在加利福尼亚州的玫瑰碗（Rose Bowl）举行了一场由面部识别系统监控的演唱会。监控系统的目标是什么？数百名霉霉的追踪者。

霉霉的面部识别系统被安装在一个互动式多媒体机里，机器的屏幕上展示了她排练的亮点，它会秘密记录旁观者的脸。根据观察机器的负责演唱会安全的专家的说法，只要看了多媒体机，观众的脸会立刻被扫描下来。之后，数据被发送到田纳西纳什维尔的一个“指挥所”，以试图将数百张图像与她已知的跟踪者的数据库相匹配。

美国的艺术家此前从未公开过在其音乐会使用面部识别技术。然而，这样做的合法性在艺术家方面：音乐会严格来说是一个私人活动，因此活动的组织者可以让音乐会的观众接受几乎任何类型的监视。

为霉霉的事件采取的安全措施可能被视为极端，但这不是第一次使用面部识别技术来寻找不受欢迎的与会者。

例如，美国的票务网站Ticketmaster设想用与座位相关的面部扫描来替换门票，并且他们正在进一步开发这项技术。虽然你去观看下一部漫威电影的时候可能不会被扫描，但未来的电影票可能只是你的面孔。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217714-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:面部识别技术演唱会泰勒斯威夫特

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

绿地集团与科控全球携手，共创国际商务孵化空间

此次绿地集团与科控全球的携手，对于区域内的产业发展有着深远的意义。

科技传媒网创客必读科技新闻

微盟完成10.09亿元D1轮融资投资界(pedaily2012)4月20日消息

微盟完成10.09亿元D1轮融资投资界(pedaily2012)4月20日消息，智能商业服务提供商微盟今日宣布，已经完成10.09亿元的D1轮融资，本轮融资由上海自贸区基金、国和投

科技传媒网每日精选阅读

虚拟现实帮助实现阿尔兹海默症的早发现早治疗

虚拟现实帮助实现阿尔兹海默症的早发现早治疗,虚拟现实 痴呆症 治疗 皮层 内嗅

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS