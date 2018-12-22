泰勒斯威夫特在演唱会用面部识别技术追踪跟踪者

当你走进演唱会会场时，霉霉正在扫视你。

泰勒斯威夫特（霉霉）今年五月在加利福尼亚州的玫瑰碗（Rose Bowl）举行了一场由面部识别系统监控的演唱会。监控系统的目标是什么？数百名霉霉的追踪者。

霉霉的面部识别系统被安装在一个互动式多媒体机里，机器的屏幕上展示了她排练的亮点，它会秘密记录旁观者的脸。根据观察机器的负责演唱会安全的专家的说法，只要看了多媒体机，观众的脸会立刻被扫描下来。之后，数据被发送到田纳西纳什维尔的一个“指挥所”，以试图将数百张图像与她已知的跟踪者的数据库相匹配。

美国的艺术家此前从未公开过在其音乐会使用面部识别技术。然而，这样做的合法性在艺术家方面：音乐会严格来说是一个私人活动，因此活动的组织者可以让音乐会的观众接受几乎任何类型的监视。

为霉霉的事件采取的安全措施可能被视为极端，但这不是第一次使用面部识别技术来寻找不受欢迎的与会者。

例如，美国的票务网站Ticketmaster设想用与座位相关的面部扫描来替换门票，并且他们正在进一步开发这项技术。虽然你去观看下一部漫威电影的时候可能不会被扫描，但未来的电影票可能只是你的面孔。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217714-1.html

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