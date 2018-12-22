死刑！杀害女教师的滴滴顺风车司机终于被判了

2016年5月2日晚，深圳一名24岁女教师搭乘滴滴顺风车返回学校，司机潘某持刀逼迫被害人交出身上财物，之后将其残忍杀害。

时隔两年半，也就是在21岁的空姐乘顺风车遇害后的6个月、20岁的温州乐清姑娘遇害后三个月，12月11日，深圳市中级人民法院依法对被告人潘某金抢劫案进行了一审公开宣判，以抢劫罪判处被告人潘某金死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

而潘某金即系此前劫杀24岁女乘客一案的凶手。

（图片与本文无关）

官方通报信息显示，法院经审理查明：2016年4月，被告人潘某金预谋利用开滴滴网约车载客的机会寻找作案目标实施抢劫，先后购买了变造车辆号牌的号码贴、水果刀、约束带、口罩、迷药等作案工具。

2016年5月2日晚，被告人潘某金携带作案工具，在深圳市南山区浪琴半岛小区搭载通过滴滴网约车平台打车前往宝安区沙井的被害人钟某，潘某金见坐在后座的钟某是一单身女子，又住在高档住宅小区，遂决定实施抢劫。随后，潘某金在搭载途中借机对被害人实施抢劫，并在被害人反抗的过程中将被害人杀害。

法院认为，被告人潘某金作为网约车司机，以非法占有为目的，采用暴力手段劫取他人财物，并致一人死亡，其行为已构成抢劫罪。

被告人潘某金在实施犯罪过程中犯罪手段极其残忍、罪行极其严重，人身危险性极大，社会影响恶劣。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第(五)项、第五十七条第一款、第五十九条、第六十四条之规定，依法作出上述判决。

事件发生后滴滴公司随即通报称，涉案司机在平台上的注册信息均为真实信息，但涉案车辆的牌照系司机临时伪造。根据警方的调查结果显示，受害人在发现车牌和平台信息不相符时，选择了在平台上取消订单，并继续乘坐。

让人遗憾的是这三起案件的车辆牌照均系司机临时伪造。

空姐搭滴滴顺风车遇害

5月5日晚间，一名21岁的空姐（李某）从郑州航空港区搭乘一辆顺风车前往市区，随后失联。据遇害家属的朋友介绍，在乘车不久，她曾微信和同事说司机有些变态，说她漂亮想亲她一口。5月6日早间，李某家人与朋友发现已与其失去联系，而后联系滴滴公司和向警方报案。随后警方证实该空姐已遇害。

5月8日早间，警方发现该名空姐的尸体。

5月10日，滴滴方面发表声明表示，作为平台负有不可推卸的责任，并真诚地和李女士的家人道歉。同时，滴滴已经成立专项工作组，密切配合警方开展案件侦查工作。在表态之后，5月10日晚间，滴滴公司再次对外公布，发表了悬赏额高达100万元人民币的悬赏令，并向全社会公开征集线索，寻找该名具有嫌疑的顺风车司机，同时公布了该名具有嫌疑的身份证号、电话和照片。

随后，平安郑州发布的警情通报，“受害人李某朱（空姐）在搭乘网约车途中被害，网约车司机刘某华有重大作案嫌疑，现警方正在相关区域全力开展搜捕工作。”

20岁乐清女生被害：一场本可以避免的悲剧

今年8月24日13时左右，受害人赵某乘坐滴滴顺风车，从虹桥镇前往永嘉上塘。约两点十分左右，赵某向朋友发送微信称“司机开的山路没有一辆车，有点怕”，5分钟后，又给另一名好友发送了“救命、抢救”的微信，随后赵某失系（电话处于关机状态）。

在多次联系被害人未果后，好友于24日15：42开始向滴滴平台拨打电话，滴滴平台表示“将有相关安全专家介入处理此事，会在1小时回复”。

在第一个一小时里，好友曾7次致电滴滴平台客服，确认事情进展。根据好友公开的与滴滴客服的聊天记录显示，滴滴客服反复回复，“一线客服没有权限”、“在这里请您耐心等待，您的反馈我们会为您加急标红”，甚至在一小时还差十分钟的电话里客服表示“一小时还未满，让我等待”。

16时左右，受害人好友前往永嘉上塘派出所报案，期间警方通过手机与滴滴平台沟通要求获得司机具体信息（电话、车牌等），但无果。

16：42，在满一小时后，滴滴平台仍然无底线重复上述话语“加急，标红”，并继续要求耐心等待一小时。

一个小时后的17:42，滴滴平台反馈热线（95066）来电，表示已联系上司机（嫌疑人），嫌疑人表示受害人没有上车，被害人好友要求滴滴平台给出嫌疑人具体信息（电话、车牌等），被滴滴平台拒绝，称泄露用户隐私。

直至24日晚饭后（八点以后），好友才收到消息称滴滴司机提供车牌信息给到警方。

25日早6点多，警方和救援人员发现赵某遗体，嫌疑人滴滴顺风车司机钟某（男，27岁）已落网。

“滴滴平台收到事假投诉开始，一直没能给出处理紧急事件的能力，可以说是在滴滴空姐遇害后，依然保持弱智般的处理事件能力，严重贻误了侦查和抢救时机，负有不可推卸的责任。”事后，7次与滴滴平台沟通赵某的好友发出了这段文字。

而在事件发生的25个小时后，滴滴发表了“对乐清顺风车乘客遇害的道歉和声明”。声明中一一回应了公众质疑的几点。

在乐清女孩被杀害的第5天、21岁空姐被杀害115天之后，承载着程维和柳青“悲痛和自责”的道歉信，在舆论和政府的重压下终于姗姗来迟。

而这似乎是滴滴成立6年来，程维和柳青的第一次对外公开道歉（网易科技根据搜索公开信息得出的结论）。

不再以规模和增长作为滴滴发展的衡量尺度

这次程维和柳青的道歉信除了以上的内容外，网易科技整理其重点：

1. 滴滴不再以规模和增长作为公司发展的衡量尺度，而是以安全作为核心的考核指标，组织和资源全力向安全和客服体系倾斜；

2. 安全产品整体功能升级，优化紧急求助、行程分享等功能。对于人身安全的客服投诉问题，我们会采取三方连线拨打110的方式，确保第一时间将相关信息给到警方；

3. 顺风车业务模式重新评估，在安全保护措施没有获得用户认可之前，无限期下线；

4. 与公安部门深入共建用户安全保护机制，高效响应各地公安部门的依法调证需求，并且启动测试已开发完成的警方自助查询系统。

滴滴内部有个“三棱镜”，其中最核心的是用户价值，而另外两个是商业价值和组织建设。

但三个月来，滴滴顺风车接连曝出的杀人案件，让滴滴本身不得不重新审视其最核心的用户价值和企业价值观。

因为就像滴滴的投资人朱啸虎发朋友圈说那样，“国民级的应用必须承担起国民级的责任”。

在乐清事件后，滴滴做了哪些整改？

滴滴在8月27号已经将平台的顺风车业务下线，上线时间待定。9月4号，滴滴发布了以保障出行安全和司乘双方合法利益为目的，加快合规划进程，启动了安全大整治。

在几个主要措施实施前，滴滴出行将于2018年9月8日23点至9月15日凌晨5点期间，在中国大陆地区暂停提供深夜23:00-5:00时间段的出租车、快车、优步、优享、拼车、专车、豪华车服务。单车、代驾、公交、海外自驾租车及二手车服务正常开展。下面为滴滴发布的几点措施。

乘客手机端和司机手机端应用均设置一键报警按钮，保护乘客和司机的安全。软件上增加行程分享功能，方便顾客中途随时分享行程给亲戚好友。并在软件客户端新增紧急联系人功能，使得亲戚家人在找人时能够更快速。

另外为了更加安全，在保障乘客和司机安全的情况下，对部分车进行全程录音，平台还会定期对司机进行培训考核，及格后上线接单。针对事故主要原因客服问题，滴滴也做出了以增加客服，尽力解决线上顾客投诉问题，及时给出处理。

此外，为了加强安全运营保证机制，滴滴持续加大了对司机和乘客的交通安全提示和安全教育力度。自12月1日起，滴滴在乘客端内上线安全须知，倡导乘客关注交通安全细节，注意车牌一致后再上车，独自出行落座后排系好安全带等，同时重点提示乘客了解平台安全功能，如紧急联系人、号码保护、行程分享、录音录像保护、一键报警等，增强乘客的安全乘车意识。

“安全”一直是滴滴的关键词

滴滴为大众出行提供了便利，但同时也应为平台上的出行的用户提供保障。

程维与柳青显然也懂得这个道理。

网易科技查阅程维与柳青过去几年在各个场合的发言、采访，发现“安全”一词被提及的频率位居前列。

既然滴滴这么重视用户安全，那么为什么又会出现如此多的社会事件。

除了“空姐案”与“乐清案”，据《南方周末》统计的公开新闻报道和法庭文件显示，过去四年，至少有53名女性遭滴滴司机强奸或性骚扰。《财新》统计的法庭文件显示，至少有14起强奸案涉及滴滴。

此外，滴滴顺风车还成为毒贩的帮凶，沦为毒贩的运毒、贩毒“工具”。据市界newsseeker报道，毒贩利用滴滴顺风车运毒、贩毒的案件两年内已达到24件。

而被大众认为最为安全的滴滴专也在26日出了问题。广州一滴滴专车司机在遇交警查车时，因该车驾驶员不服从民警指挥，驾车逃离现场。

除了外界所宣称的“平台越大，出事概率越大”外，“好胜心盖过了初心”被认为是关键。

滴滴的好胜心盖过了初心

“滴滴今天还远远谈不上是巨头，只是一家发展有点快的创业公司。”在第四界乌镇大会上，程维在接受网易科技等媒体时强调，滴滴是一家只有五年发展历史的创业公司，还是一家时刻抱有危机感的公司。

正是这种危机感让“滴滴的好胜心盖过了初心”。程维在公道歉信中坦言，“在短短几年里，我们靠着激进的业务策略和资本的力量一路狂奔，来证明自己。”

就像古代的百姓，仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱，对于程维和滴滴来说，虽已处于出行市场的垄断地位，但就像经历过古代战争的战士，及时处于安全环境下，仍然时刻保持警惕。

程维曾用九死一生来总结滴滴过去几年的发展的心路历程。

所以，当规模，效率和安全三瓶保命药摆在程维面前时，最先拿起的肯定式前2瓶。“而在这个快速发展的时代，没有企业是安全的，滴滴也不例外。”程维表示。

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