贾跃亭遭全球讨债 美法院冻结其股权和加州豪宅

科技传媒网讯 网易科技新闻12月15日消息，据外媒报道，最新法庭文件显示，美国加州联邦地区法院的法官做出裁定，暂时冻结电动汽车初创企业法拉第未来（Faraday Future）首席执行官贾跃亭在该公司的股权，并对他在加州拥有的豪宅下达了保护令。

这是过去两周内，贾跃亭在法拉第未来的股权第二次被冻结。这一裁决出台之际，恰值法拉第未来耗尽全部现金之际。该公司数百人被裁汰，并有大量员工进入“无薪休假”状态。

最新冻结令是一起诉讼的结果。本周早些时候，一家名为上海兰彩资产管理有限公司（SLC）的中国企业向加州中央地区法院提起了诉讼。这家公司声称，贾跃亭从未归还其在2016年末借给其流媒体服务LeTV的5000万人民币（约合700万美元）。

SLC表示，该公司已经在中国诉诸仲裁并取得胜利，但是贾跃亭“并未偿还借款，也没有表达出任何在不远的将来想要偿还的意愿”。在获得法拉第未来掌控权之后，贾跃亭自2017年夏天以来一直居住在美国。SLC最终决定在美国联邦法庭追究贾跃亭的责任，并在本周提交了诉讼以及一份“确认仲裁判定的请愿书”，请愿书要求法官承认中国的仲裁结果。

贾跃亭在中国被列入“老赖名单”中，他通过LeTV、LeEco以及其他运营公司，向各个债权人举债数亿美元。了解到这一点后，SLC要求法院冻结贾跃亭的资产。具体来说，该公司要求法院冻结贾跃亭在法拉第未来公司持有的33%股权，并对他通过一家空壳公司在加州拥有的价值数百万美元豪宅下达临时保护令。

SLC的代理律师在提交给法院的一份文件中写道:“尽管有报道称贾跃亭拥有巨额财富，但他向债权人付款的记录（尤其是最近的情况）非常糟糕。”由于担心贾跃亭过去的行为记录，即他可能会试图转移自己在该公司的股权，或切断与这些房屋的所有权联系，律师们主张冻结这些资产。他们称：“我们有充分的理由相信，贾跃亭能够也将采取措施，让法院管辖下的资产无法用于执法目的。”

法官S・詹姆斯・奥特罗(S. James Otero)周四批准了SLC的请求。他写道，根据《承认和执行外国仲裁裁决公约》(Convention on Recognition and Enforcement Foreign arbitration Awards，简称《纽约公约》)的条款，联邦法院“极有可能批准”中国的仲裁裁决。《纽约公约》是100多个国家之间达成的一项协议，承认跨境仲裁裁决的有效性。

贾跃亭在法拉第未来的持股至关重要，因为这是唯一阻碍恒大集团完全控制这家电动汽车初创企业的因素。恒大拥有该公司45%的股权，但拥有具有投票权的股票较少。

SLC正在寻求超过1100万美元的赔偿(贷款本金加上利息)。法拉第未来的律师最近对贾跃亭持有的股份估值为14.8亿美元(基于恒大在2017年底投资20亿美元时的估值)，他拥有的房产总价值超过2000万美元。至少还有三名来自中国的债权人在美国对贾跃亭提起诉讼，其中一人指控他成立了“数百家空壳公司”，以逃避自己的债务。贾跃亭的律师和法拉第未来的代表没有立即回应置评请求。

代表SLC及其母公司的柯伯理金律师事务所(Kobre & Kim)发言人表示，SLC是另一家中国实体的子公司，该实体上周已经在另一个司法管辖区要求冻结贾跃亭的股权。另一家公司To-Win Capital，也同样寻求外国执法机构承认中国的仲裁结果，其已经在东加勒比最高法院提起了诉讼。这家法院对FF Peak Holding和FF Top Holding这两家空壳公司拥有管辖权，贾跃亭利用它们保护自己的股权。柯伯理金律师事务所表示，To-Win Capital为这两起案件提供资金。

这些新的法庭行动发生在法拉第未来岌岌可危的时刻。过去两个月，该公司已经解雇数百名员工，大量人员进入“无薪休假”状态。法拉第未来从2018年开始获得充裕的新资金，并计划在年底前开始生产其豪华电动SUV。但截至今年7月份，它花光了恒大地产的首期投资8亿美元。

贾跃亭和法拉第未来要求恒大提前支付剩余12亿美元注资中的7亿美元，恒大最初同意了这一要求。作为回报，恒大要求贾跃亭离开该公司，理由是他在中国的债务人身份损害了法拉第未来在中国建立品牌和生产努力的进展。法拉第未来认为，恒大在同意垫付这笔钱后，又错误地扣留了这笔钱，为此向香港一家仲裁法院提起申诉。

法拉第未来还起诉恒大，称其“故意饿死”法拉第未来，使其破产。法拉第未来的许多员工也提起了类似诉讼，称恒大作为该公司的小股东，策划了一场“阴谋”，想要毁掉这家初创公司。

在香港的仲裁中，仲裁员已经通过了两项临时裁决。其中之一是，法拉第未来被允许在恒大交易之外寻求至多5亿美元的新资金，因为它显然不会从一位投资者那里获得更多资金，而且该公司正与这位投资者对薄公堂。

另一个决定对法拉第未来不利。该公司曾要求仲裁员放松恒大对其知识产权和其他资产的控制。恒大要求将这些资产作为抵押品，以确保这笔20亿美元投资的安全。仲裁员拒绝了这一请求。从理论上讲，这一决定使得法拉第未来对任何有意投资的公司都缺乏吸引力。

与此同时，法拉第未来已基本停止了所有业务，未来更加渺茫。联合创始人尼克・桑普森(Nick Sampson)和其他一些关键高管已经辞职。去年11月，法拉第未来以内华达州拥有的土地(该公司曾想在那里斥资10亿美元建厂)为抵押，借入了1000万美元，这似乎是该公司为数不多几笔没有被套现的资产之一。

法拉第未来仍不得不在12月初再安排数百人休假，预计这种情况至少要到明年2月才会有所改变。法拉第未来仅剩下约300名员工。该公司在美国就曾拥有近1500名员工，并从特斯拉、苹果和美国三大汽车制造商那里挖来大量人才。（小小）

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