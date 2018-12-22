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iPhoneX屏幕尺寸和像素欺骗消费者?苹果遭诉讼

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科技传媒网 互联网转载 2018-12-22 21:00

iPhoneX屏幕尺寸和像素欺骗消费者?苹果遭诉讼,iphone x 像素 苹果 iphone 高通

科技传媒网讯 网易科技新闻12月15日消息，据追踪苹果动态的科技新闻网站AppleInside报道，当地时间本周五提起的一项集体诉讼指控称，苹果公司对其OLED版iPhone智能手机显示屏的大小和像素数值进行欺骗性营销，苹果智能手机实际上是在偷工减料。

代表原告克里斯蒂安?斯皮卡多(Christian Spchiado)和考特尼?戴维斯(Courtney Davis)的律师，在提交给加州北区美国地方法院的起诉书中写道，“像素欺骗的根源在于对该产品屏幕进行不实的描述，这些屏幕的真实像素并非营销所描述那样。”

已经被AppleInside看到的这份起诉书还表示，“被告所标示的屏幕像素分辨率错误地计入了假像素，看起来就好像它们是真像素一样。试图误导消费者相信iPhone X屏幕像素更高和具有更好的分辨率。”

起诉文件称，由于苹果忽略了手机的凹槽和圆角，尺寸和分辨率的描述都有错误。该公司在营销该产品时，似乎并没有指出在这一点上与iPhone 8等设备的不同之处，而iPhone 8屏幕是无凹槽的矩形。另外，苹果还要求应用程序开发人员为X系列iPhone设计“安全区域”，以适应屏幕大小限制和iOS状态栏。

根据定义，起诉书中所声称的“假像素”指的是拥有两个或少于两个子像素的像素。据称，只有拥有红色、绿色、蓝色子像素的像素才算为“真实”像素。

这份起诉书还指控苹果使用了欺骗性的营销图片，比如，在iPhone XS和XS Max的屏幕凹槽周围贴上黑色壁纸，让它们不为所见。并且，苹果还使用 “它是全屏” 等文字和使用欺骗性背景误导消费者。

这起诉讼指控称，苹果对iPhone X的屏幕大小进行误导，称其屏幕尺寸为5.8英寸。这份起诉文件表示该屏幕实际上“只有5.6875英寸左右”，并对5.8英寸的测量（假设屏幕没有圆角）提出了质疑。

起诉书声称，一张图片可以证明“该手机本身显示出了错误的对角线屏幕尺寸”，该图片在iPhone X手机上显示了苹果官方网站的各种iPhone对比页面。该图片中还显示，在屏幕尺寸旁边的是一个星号，表示更多的细节可以在页面上找到，解释测量是如何考虑到角的。

该诉讼要求对这样的违法行为发出禁制令，并向参与集体诉讼的每个人支付损害赔偿金。

不过，这起诉讼不太可能得到审理，因为苹果可能会寻求将其驳回或与原告达成和解。尽管如此，此案还是让该公司所遭遇的法律麻烦得到进一步提升。目前，苹果正在处理与高通在中国的一项专利侵权案，同时还有一些涉及专利权的规模较小的官司缠身，例如围绕FaceTime的诉讼和自动过期的语音留言专利指控。

与高通在中国的诉讼案中，苹果由于被判侵害高通的专利，苹果的部分iPhone智能手机在中国市场被禁止销售。对此，苹果表示将于下周更新软件以让这些被禁的iPhone智能手机在中国市场恢复销售。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217719-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:苹果像素iphone高通iPhone X

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