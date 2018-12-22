保时捷宝马合作发布超级充电站 比特斯拉快三倍

科技传媒网讯 网易科技新闻 12月15日消息，据国外媒体报道，保时捷和宝马等组成的一个研究小组FastCharge在德国推出了一款新的450千瓦充电站原型机，其容量是特斯拉现有超级充电站的3倍。这意味着研究小组打造的新型充电站可以在三分钟内提供大约100公里的电力，或者在15分钟内为宝马i3充电10%到80%。

相比之下，特斯拉的超级充电站目前最大容量为145千瓦。然而FastCharge不太可能长期保持这种领先地位，特斯拉已经对其120千瓦充电站进行了升级，并计划明年将其充电站的最大容量提高到250千瓦。

但对特斯拉来说，这次升级仍然不足以使其成为美国最快的充电站。最近，美国电气化公司在加州安装了第一个容量350千瓦的充电站。

FastCharge研究小组的新型电站可能具有较高的理论容量，但目前平均电动汽车所消耗的电力可能要少得多。在演示中使用的保时捷泰肯(Porsche Taycan)原型车只消耗了略高于400千瓦的电能，而奥迪E-Tron和捷豹I-Pace等其他车辆分别了消耗150千瓦和100千瓦的电能。FastCharge的原型站支持400伏和800伏电池系统的汽车，当插入汽车时，它会自动匹配汽车的电池系统。

这种快速充电站还存在可用性的问题。尽管FastCharge的原型充电站已经在德国安装并运行，但要使该基础设施广泛可用还需要时间。

在可用性之外，充电时间一直是电动汽车需要克服的关键挑战之一。如果电动汽车每次充满电都要花上半个小时，即使加油站安装几十个充电站也难以满足需求。在此之前，特斯拉曾提出一些措施，包括完全更换汽车电池以缩短充电时间，但现在看来，仅仅通过超级充电站补充更多电力，或许就能解决这个问题。（晗冰）

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