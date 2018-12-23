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雷军现身蔚来日谈投资李斌:曾认为互联网造车是骗钱

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-12-23 01:00

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雷军现身蔚来日谈投资李斌:曾认为互联网造车是骗钱

科技传媒网讯 网易科技新闻12月15日晚间消息，蔚来ES6今天在上海2018 NIO Day蔚来日正式发布。

蔚来创始人兼CEO李斌透露，截止今天，蔚来在225个城市交付了9726台ES8。

今天，李斌将第9727辆车主交给了蔚来汽车第一位投资人小米CEO雷军

李斌表示，雷军是第一个知道其想做高端智能电动汽车的人，俩人就相关话题当天聊到了凌晨2点。

雷军也是第一个决定投资蔚来汽车的投资人。雷军开玩笑的表示，当时李斌找他聊要造车的时候，已经见了20多个创业者想要造车。“那时候，一谈造车就感觉像是骗钱似的。”雷军开玩笑道。

在众多造车创业者中之所以选择李斌，雷军表示一是认可李斌这个人，认为其是造车最专业的；其二是看到了李斌的决心：李斌当时自己拿出1亿多美金投入到蔚来汽车。

李斌表示，2019年蔚来将在服务中心、换电站和维修保养全面升级：2019年底将建成70家蔚来中心及体验店；G4京港澳高速换电网络已经建成2234千米，G2京沪高速换电网络即将建成1262千米，G15沈海高速换电网络即将建成2026千米；2018年蔚来维修服务网点建成了162个，2019年将增至300多个。（崔玉贤）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217721-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:雷军蔚来李斌

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