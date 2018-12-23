蔚来ES6发布:分为基准和性能版 售价35.8万元起

蔚来ES6发布:分为基准和性能版 售价35.8万元起,蔚来 suv 性能版

科技传媒网讯 网易科技新闻12月15日消息，2018蔚来日（NIO Day 2018）在上海举行，高性能长续航智能电动SUV蔚来ES6全球首发。

ES6采用高强度铝加碳纤维的复合架构，拥有4.7秒零到百公里加速性能，510公里超长综合工况续航里程和33.9米制动距离。

ES6分为基准版和性能版。基准版补贴前起售价35.8万元，性能版补贴前起售价39.8万元。ES6采取个性化定制、按订单生产的模式销售，用户可通过蔚来App预订ES6。ES6预计2019年6月起交付。

截止12月15日，蔚来已经向用户交付了9726台ES8。蔚来宣布，ES8可支持升级至最新84千瓦时电池系统，预计2019年第二季度公布具体升级方案，第三季度提供升级服务。

蔚来同时公布了ES8六座版售价，补贴前45.6万元，12月24日起开启线上预订，预计2019年3月底交付。（崔玉贤）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217722-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm