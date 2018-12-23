BCI技术或可接通大脑信号，恢复截肢患者全部触觉

科技传媒网讯 网易科技新闻 12月16日消息，据英国每日快报报道，人工智能很快就能够通过“劫持”大脑让截肢者再次感受到触觉。YouTube?科学秀的一位主持人Hank Green详细介绍了在借助人工智能提高修复学能力方面科学家们是如何实现重大突破的。

近年来，技术的不断进步让数百万截肢者得到了帮助，并且再次恢复了他们肢体的使用。然而，人造机械装置总是有所限制，因为使用者永远都得不到完整的感觉，这意味着拿取杯子等许多事情对他们来说都困难重重。

现在有报道称，科学家正在研究如何借助脑机接口（BCI）帮助患者恢复触觉。Green透漏称：“BCI能够用于接入神经系统。电子行业和神经系统有着许多相似之处，人体的整个神经系统就像一个收发器。在你的身体内，神经信号会传达运动指令或者改变身体状态，比如说让你从醒着转变成睡眠状态。”

他声称，触觉对于修复学来说是最重要的，因为触觉能够告诉你物体是热还是凉，是拉紧的还是放松的，而且能够帮助你锁定物体的位置。科学家们能够借助BCI连接大脑的触觉功能区域，并且倾听或者发送神经信号。

Green解释了科学家们如何借助脑电图扫描仪了解大脑发送指令信号来执行任务的过程。大脑的放电模式能够编写出神经编码信号，每个任务都有不同的编码模式。研究人员们需要做的就是把这些信号转换成能够写入计算机的语言来完成肢体的操控。

Green补充道：“我们之前已经见到过这种技术的介绍，但是最近人造神经领域的发展已经能够让触觉信号反馈回大脑。人造神经系统将配备传感器用于探测指尖的压力和振动，而且能够帮助使用者探测目标纹理并确定所需要的握力。”（过客）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217724-1.html

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