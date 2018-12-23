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世界上嘴巴速度最快的吸血鬼蚂蚁 眨眼间开合五千次

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-12-23 15:04

世界上嘴巴速度最快的吸血鬼蚂蚁 眨眼间开合五千次,蚂蚁 开合 吸血鬼 头骨 猎物

（原标题：A Dracula Ant's Jaws Snap at 200 Mph―Making It the Fastest Animal Appendage on the Planet）

出品|网易科学人栏目组 过客

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吸血鬼蚂蚁相比，佛罗里达州收集头骨的蚂蚁似乎没有那么可怕。《皇家学会开放科学》杂志的一项最新研究发现，生活在澳大利亚和东南亚地区的一个吸血鬼蚂蚁物种能够以每秒90米（约200英里每小时）的速度闭合嘴巴。研究人员称，它们的嘴巴成为了地球上最快的动物身体部位。

世界上嘴巴速度最快的吸血鬼蚂蚁 眨眼间开合五千次

以Adrian Smith为首的三位科学家发现了这一惊人的物种，之前Smith正在对收集头骨的蚂蚁物种（Formica archboldi）进行研究。他们曾经认为收集头骨的蚂蚁物种是嘴巴开合速度最快的，能够达到44.7米每秒，但它们完全无法与吸血鬼蚂蚁相比。这一物种的名字就源于它们的一种古怪习惯，它们会通过一个无损性同类相残的过程吸食年轻个体的血液。

研究的高级作者，美国伊利诺伊大学的Andrew Suarez称：“这种吸血鬼蚂蚁嘴巴的解剖学是与众不同，它们并不是从打开的位置关闭，而是借助了一种弹动机制。它们会将上颚挤压在一起形成一种势能，当一侧上颚与另外一侧交错时就会释放出来。这有点类似于人类打响指的动作。”

Suarez称，吸血鬼蚂蚁借助这种策略来攻击节肢动物。一旦猎物被击伤或击晕，它们就会把猎物拖回自己的巢穴，供自己的幼虫食用。研究人员借助X射线成像技术从三维角度观察了吸血鬼蚂蚁的解剖学。高速相机也记录下了它们嘴巴的惊人速度，它们嘴巴的开合速度是人类眨眼速度的5千倍。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217726-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:蚂蚁头骨吸血鬼猎物开合

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