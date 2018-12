世界上嘴巴速度最快的吸血鬼蚂蚁 眨眼间开合五千次

(原标题:A Dracula Ant's Jaws Snap at 200 Mph—Making It the Fastest Animal Appendage on the Planet)

与吸血鬼蚂蚁相比,佛罗里达州收集头骨的蚂蚁似乎没有那么可怕。《皇家学会开放科学》杂志的一项最新研究发现,生活在澳大利亚和东南亚地区的一个吸血鬼蚂蚁物种能够以每秒90米(约200英里每小时)的速度闭合嘴巴。研究人员称,它们的嘴巴成为了地球上最快的动物身体部位。

以Adrian Smith为首的三位科学家发现了这一惊人的物种,之前Smith正在对收集头骨的蚂蚁物种(Formica archboldi)进行研究。他们曾经认为收集头骨的蚂蚁物种是嘴巴开合速度最快的,能够达到44.7米每秒,但它们完全无法与吸血鬼蚂蚁相比。这一物种的名字就源于它们的一种古怪习惯,它们会通过一个无损性同类相残的过程吸食年轻个体的血液。

研究的高级作者,美国伊利诺伊大学的Andrew Suarez称:“这种吸血鬼蚂蚁嘴巴的解剖学是与众不同,它们并不是从打开的位置关闭,而是借助了一种弹动机制。它们会将上颚挤压在一起形成一种势能,当一侧上颚与另外一侧交错时就会释放出来。这有点类似于人类打响指的动作。”

Suarez称,吸血鬼蚂蚁借助这种策略来攻击节肢动物。一旦猎物被击伤或击晕,它们就会把猎物拖回自己的巢穴,供自己的幼虫食用。研究人员借助X射线成像技术从三维角度观察了吸血鬼蚂蚁的解剖学。高速相机也记录下了它们嘴巴的惊人速度,它们嘴巴的开合速度是人类眨眼速度的5千倍。

