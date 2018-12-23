蔚来不要"ES8质量问题"标签 ES6要靠口碑服务征服市场

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崔玉贤/文

2018年NIO Day，蔚来汽车特意请来了火星哥，不够，引爆社交圈的不是火星哥反而是蔚来的一个投资人：雷军。他的一句“曾经以为李斌是骗子”、将蔚来ES6抽奖转发反而成为蔚来这次活动的高潮。

蔚来汽车成为新势力造车中首个上市的企业，也成为企业和媒体的比对对象。自ES8开始交付以来，蔚来汽车遇到了很多问题：交付延期、车死机、续航被质疑、用户要求退车等问题。对此，李斌表示前段时间确实有很多误解，蔚来有很多不足需要改进。对刚刚发布的ES6，李斌期待其靠口碑和服务来征服市场。

雷军笑称曾以为李斌是骗子

2014年蔚来汽车成立，这已经是创业成功许多次后的李斌的再再次创业。李斌曾透露，早在2012年就有了造车的想法，并在当时提出了“汽车商业模式3.0”的概念。

在这次NIO Day上，李斌透露，雷军是首个知道其想做个高端智能电动汽车的人，也是李斌找的首个投资人。据说两人关于“造车”的事儿聊到了凌晨2点。

雷军回忆道，在5年前李斌找其聊互联网造车时，互联网造车的概念非常热，好几百个团队都在做，光找雷军聊过就有二十几个团队。

“导致后来，一听到互联网造车就头疼。李斌找来时，我心想这机会就是个骗子。”雷军调侃道。李斌赶紧补了句“这话千万别引用，成为明天的头条。”（事实是当天就已经成为媒体传播素材）

但最后，雷军还是投资了李斌。

“之所以选择李斌，是因为他做易车十几年，是最懂汽车的创始人之一；另外，李斌当时自己愿意掏1.5亿美元做智能汽车，看重他的这份魄力。”雷军表示。

2018年8月份，蔚来汽车上市，招股书显示顺为也是首轮参与蔚来汽车融资的资本之一。

从目前成绩来看，蔚来汽车算是新势力造车中走在前列的企业：2014年蔚来汽车成立；2015年，蔚来车队获得国际汽联电动方程式锦标赛首个车手总冠军；2016年，蔚来发布电动汽车EP9，创造了纽博格林北环等国际知名赛道最快圈速纪录以及最快无人驾驶时速世界纪录；2017年蔚来ES8亮相上海上市；2018年蔚来汽车上市，ES6发布。

“不要给ES8贴质量有问题的标签”

李斌表示，截止目前（2018年12月15日）蔚来汽车已经在225个城市交付了9726台ES8。但交付仅仅是个序幕。

2018年蔚来面临着交付跳票的问题，交付之后遇到车主抱怨频繁死机和续航问题，甚至有车主要求退车。

ES6推出后，如何避免重复踏入ES8的坑？

对此，蔚来汽车总裁秦力洪表示：“首先，不要给ES8直接贴标签说ES8质量不好。”

秦力洪引用了之前李斌跟媒体的回答：ES8真的不像互联网公司造的车，给了很多惊喜；ES8也真的不太像互联网公司造的车，给了很多惊讶。“前段时间对蔚来的质疑90%以上都来自官方APP，我们不相信其他品牌敢做这样的事情，我们是个透明社区，因此鼓励大家经常上蔚来APP。”

秦力洪表示，对比一下新车缺陷指数水平，ES8从传统车来看是个非常不错的车；数字化体验迭代确实慢了。

“ES6经过了蔚来一年的成长，相信会变得更成熟。”秦力洪表示。

对于蔚来ES6的销量目标，李斌表示ES8所在的细分市场用户可选择的很少，但ES6所处的细分市场竞争更激烈些，因此需要靠口碑和服务来征服市场。

80%以上用户认为比加油方便

“加电比加油更加方便，汽油车能去的地方电动车都能去。”这是李斌一直以来蔚来汽车能够做到。

这次媒体沟通会李斌提到目前蔚来用户80%以上都认为比加油更方便。在蔚来能源方面，李斌在2018NIO Day上提到，在已建成的G4京港澳高速公路换电网络基础上，明年蔚来还将根据用户需求，在更多高速公路部署换电站。在维修保养服务方面，蔚来已初步建成覆盖全国的保障网络。

秦力洪透露，京港澳可能需要19个换电站，京沪高速10个站即可；沈海高速10几个站即可；成渝高速已经打通。

“目前已经运作的换电站已经有100多个了，主要在城市，北京换电站布局要加速。”秦力洪表示。

据了解，2019年蔚来的换电站数量1/3-1/4要布局在高速上。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217727-1.html

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