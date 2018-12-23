零售巨头：更多的机器人会带来更多工作岗位

科技传媒网讯 网易科技新闻12月16日消息，来自知名媒体Fast Company的报道称，像亚马逊和沃尔玛这样的公司表示，他们的自动化工作流程将带来新的就业机会，但批评人士担心人类可能会被逐步淘汰 。

自亚马逊于2012年收购仓库机器人公司Kiva Systems以来，其在工作程序自动化方面的努力已众所周知。 这个零售和科技巨头已经推出了无收银台的亚马逊Go无人商店，调整了无人机快递计划，并部署了数万台机器人在它的物流中心工作。

亚马逊机器人技术副总裁布拉德・波特（Brad Porter）在给Fast Company的电子邮件中写道：“在拥有自动化机器人的物流中心，我们能够以更快，更有效的方式存储额外40％的库存并快速处理客户订单。”，他指的是Kiva驱动的仓库运输机器人。 “因此，我们可以加快交货速度，降低价格，最终提供更好的客户体验。”

但亚马逊并不是唯一一个将机器人技术带入零售业的巨头。 沃尔玛也一直在为其许多仓库和商店添加机器人。 位于加利福尼亚州沙夫特市的一家杂货配送中心将于2020年开业，他们的最新货物运输机器人可以处理哪怕是最容易腐烂的货物。 在新罕布什尔州的萨勒姆市，沃尔玛自动推车将很快能够从附属仓库运送在线杂货订单的商品，再由人工包装好送给顾客。

其他商店机器人包括一个自动擦地机器人，它可以在1月底之前清理360个沃尔玛商店的地板。还有一个机器人卡车卸载系统，可以在上架到货架的途中对新的货物进行分类， 跟踪库存和现货缺失货物。

沃尔玛发言人拉根狄更斯说：“这个机器人可以在大约两个半小时的时间内完成人类两周左右的工作量。这份工作的内容是扫描所有商品并记录下那些缺货的商品的位置、我们需要在哪里获得商品，以及缺货程度，大概就是这样。“

许多商店的自动化拾取机器人还可以为客户自动完成在线订单，而无需等待商店员工前来处理。

另外，超市连锁店Kroger上个月宣布将要与一家英国在线零售商合作，在辛辛那提市外建立“数字化和自动化的仓库设施”，而旧金山公司Bossa Nova公司则为数十家沃尔玛商店提供货架扫描机器人。该公司的首席商务官马丁・希奇（Martin Hitch）表示，他们正与至少五家其他尚未命名的零售商合作开展类似项目。

零售与技术促进中心的运营和风险关系负责人Sterling Hawkins说：“这是大约在过去100年中最令人兴奋的零售时期。这种新兴的自动化技术，以及人工智能和机器人技术，实际上可以在技术和经济上为公司带来更多收益。”

# 自动化会毁灭还是创造更多的工作岗位？

大型零售商们表示，自动化技术可以帮助他们更快速地向客户提供货物，完成客户的订单。 比如亚马逊就表示，这些机器人意味着仓库可以储存更多商品，并且以更快的速度完成顾客的订单。 同样，沃尔玛说，它的机器人意味着更多的顾客可以快速拿到他们喜欢的产品 。

但一些批评人士担心，机器人不可避免地会从零售，仓库和维修工人手中夺走工作岗位。

联合食品和商业工人国际联盟（United Food and Commercial Workers International Union）在上周发表声明：“毫无疑问，沃尔玛转向自动地板清洁机器人并不是为了更好地为客户和工人提供服务。如果在沃尔玛的每家商店都实施同样的技术，这项最新的机器人技术有可能摧毁美国5,000多个维修工作岗位。”

该联盟基于这个数字，假设这些设备最终意味着每个商店的维修工人数量减少。亚马逊在商店自动化方面所做的努力也受到了类似的批评。

UFCW总裁Marc Perrone去年在一封公开信中表示：“亚马逊显然决心通过将公司运转流程自动化来增加自己的利润率。”

最近，他对华尔街日报的报道表示担忧，亚马逊正在为大型商店测试其无人收银系统。

亚马逊拒绝就此报告对Fast Company发表评论。但总体而言，亚马逊公司表示，自动化已帮助其创造更多的就业机会，而不是取代人类工作者。

“我们创造就业机会的同时增加自动化程度，”波特写道。该公司称自2012年以来增加了超过30万名全职员工。“自动化使我们能够以更低的成本提供更快的交付服务。 这是一个良性循环，使我们的业务能够继续发展并创造更多就业机会。“

沃尔玛也表示，这家连锁店的机器人正在让员工专注于机器无法完成的任务，比如清理机器人无法到达的区域，或者往机器人指出库存不足的架子上添加商品。 并且，他强调，新的自动化任务，如擦洗地板，检查在线订单，或检查需要更换的产品的货架，并不是任何工作岗位的全部职责。

沃尔玛表示，这些是员工扮演的更大角色的一部分。

在某些情况下，这些机器人还可以自动消除更多令人不愉快的任务，例如在商店后面卸载卡车。这可能会改善工作并减少营业额。 机器人还让员工得以花更多的时间直接帮助客户。

是的，商店里有机器人技术，它正在帮助员工完成工作，而不是替换我们的员工。沃尔玛正在努力为他们的员工提供良好的工作环境，并为客户提供良好的购物体验。

# 商店正在改变

沃尔玛通常在其超级购物中心雇佣约300名员工，在其较小的超市地点雇佣约90名员工。 路透社2015年的一份报告显示，这家商店每年每平方英尺的人数比10年前少，每位员工的商店面积从2005年的407平方英尺增加到547平方英尺。当时，沃尔玛将这一变化归功于提高效率，包括 “货架式包装”，用于运输购物车的机动设备，以及自助结账的兴起。

狄更斯拒绝推测未来的就业数据可能会是什么样子，并称商店将继续发展以满足不断变化的客户需求。

“商店正在发生变化，”他说。 “今天与10年前相比有所不同，我想在10年后它看起来会有点与现在不同。”

波士顿大学技术与政策研究计划执行主任Jim Bessen表示，这项新技术将让员工们花更多的时间与客户沟通，而不是让他们失业。这是一个常见的副作用，听到警察安装犯罪摄像机和航空公司转向生物识别登记处，人们也会有相同的担忧。 可能听起来很难相信，但它已经在其他行业中发生了：随着银行客户将许多交易从柜员台转移到ATM，银行的就业率实际上升了，因为银行可以负担得起开设更多的分支机构，每个柜台的出纳员更少，

他说：“工作的性质发生了变化，因此不是的更多的是营销工作。人们将在帮助银行向客户提供比现金存取利润更高的产品方面发挥更重要的作用。”

Progressive Policy Institute的首席经济策略师迈克尔曼德尔（Michael Mandel）表示，到目前为止，向电子商务的转变创造了更多的就业机会，而物流中心的工作往往比传统的零售店更好。 “他在去年发表的一篇论文中写道：“我们估计物流中心的工作岗位从2007年12月到2017年6月增加了40万，大大超过了实体零售业务下降的14万。“

“从历史上看，我们已经看到，生产率的提高往往与就业增加有关，因为你可以做以前做不到的事情，”他说。 “人们其实现在非常清楚这种情况。人们现在正在网上购买各种各样的东西，比如猫粮，而不是去商店。”

曼德尔表示，他乐观地认为即使零售商继续实现自动化，自动化也会带来更多的就业机会。 如果零售业因为用机器人取代人类会更便宜，最终削减就业机会，这可能意味着制造商的分销成本会更低。这可能会导致新的商业模式出现，而产品制造商也会雇用人类担任新角色。

# 长期零售工人的艰难转型

对于本地自力更生研究所（Institute for Local Self-Relianc）的联合主任，亚马逊和大型连锁店的长期评论家Stacy Mitchell来说，他关注的不仅仅是自动化的兴起，而是社区企业，小型制造商和企业家所面临的挑战。在零售业巨头的价格压力下，本地的小型零售企业很难茁壮成长。

“我认为我们不应该继续在这些可怕的仓库中从事工作，”米切尔说。 “我关注的是高度自动化对初创企业形成的压力。”

即使自动化确实创造了新的就业机会，对于一些长期零售工人来说也，这也可能是一个艰难的转变。 麦肯锡去年12月发布的一份有关工作场所自动化的报告非常有影响力。它警告说，虽然技术变革往往创造的工作量超过了他们所抹去的数量，但确保人们获得足够的培训以让他们迅速进入这些新职业至关重要。

报告称，“自动化带来的投资和生产力增长可以刺激足够的增长，以确保充分就业。但这种情况只有在大多数失去原来工作岗位的工人在一年内就找到新工作时才成立。如果再就业缓慢，短期内摩擦失业率可能上升，工资可能面临下行压力。”

根据美国劳工统计局的估计，目前约有340万人作为零售收银员工作，UFCW通讯主管Erikka Knuti认为，目前还不清楚这些收银员在大多数自动化商业的世界中会转向什么样的工作。

“这些都是可以为人们提供生活的好工作，也是为家人提供更好生活的方式，”她说。 “他们不会全部去硅谷开始编写代码，并不是每个人都可以从事仓库的工作。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217728-1.html

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