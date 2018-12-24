HQ Trivia与Vine联合创始人克罗尔"吸毒过量"死亡

科技传媒网讯 网易科技新闻12月17日消息，据The Verge报道，直播答题应用HQ Trivia和短视频应用Vine联合创始人科林・克罗尔（Colin Kroll）于周末被发现死在他位于纽约的公寓里，年仅35岁。

据报道，克罗尔的尸体是在女友无法联系到他之后于周日早上被发现的。消息人士称，他们在附近发现了“毒品用具”，并怀疑他服用过量。

克罗尔于2012年与人共同创办了段视频平台Vine，在该公司被Twitter收购后，他也随同加入Twitter，并始终担任Vine的首席技术官和总经理，直到2014年。

2014年，Vine另一位联合创始人多姆・霍夫曼(Dom Hofmann)离开了Twitter，克罗尔暂时接替了他的职务，但他后来被解雇。

随后，克罗尔和霍夫曼创办了HQ Trivia，并迅速走红。然而，该公司去年年底面临融资问题。有媒体报道称，当克罗尔在Twitter的不当行为曝光后，风险投资公司对投资该公司持谨慎态度。

最近，HQ Trivia面临用户数量萎缩、克罗尔行为问题加剧等困扰。该公司始终在努力扩展其产品，并在10月份推出了一款新游戏，即《HQ Words》。

HQ Trivia联合创始人拉斯・尤素波夫（Rus Yusupov）已经发推文确认了克罗尔的死亡消息，该公司发言人发表了以下声明:“今天，我们得知我们的朋友兼创始人克罗尔去世了，我们怀着深深的悲痛与其告别。在这段令人难以置信的艰难时期，我们向他的家人、朋友和亲人表示慰问。”（小小）

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