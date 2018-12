直播答题鼻祖app创始人逝世:仅35岁 或因吸毒过量

科技传媒网讯 网易科技新闻 12月17日消息,据The Verge报道,直播答题应用HQ Trivia和短视频应用Vine联合创始人科林·克罗尔(Colin Kroll)于周末被发现死在他位于纽约的公寓里,年仅35岁。

据报道,克罗尔的尸体是在女友无法联系到他之后于周日早上被发现的。消息人士称,他们在附近发现了“毒品用具”,并怀疑他服用过量。

克罗尔于2012年与人共同创办了段视频平台Vine,在该公司被Twitter收购后,他也随同加入Twitter,并始终担任Vine的首席技术官和总经理,直到2014年。

2014年,Vine另一位联合创始人多姆·霍夫曼(Dom Hofmann)离开了Twitter,克罗尔暂时接替了他的职务,但他后来被解雇。

随后,克罗尔和霍夫曼创办了HQ Trivia,并迅速走红。然而,该公司去年年底面临融资问题。有媒体报道称,当克罗尔在Twitter的不当行为曝光后,风险投资公司对投资该公司持谨慎态度。

最近,HQ Trivia面临用户数量萎缩、克罗尔行为问题加剧等困扰。该公司始终在努力扩展其产品,并在10月份推出了一款新游戏,即《HQ Words》。

HQ Trivia联合创始人拉斯·尤素波夫(Rus Yusupov)已经发推文确认了克罗尔的死亡消息,该公司发言人发表了以下声明:“今天,我们得知我们的朋友兼创始人克罗尔去世了,我们怀着深深的悲痛与其告别。在这段令人难以置信的艰难时期,我们向他的家人、朋友和亲人表示慰问。”(小小)

