虚拟现实帮助实现阿尔兹海默症的早发现早治疗,虚拟现实 痴呆症 治疗 皮层 内嗅
科技传媒网讯 网易科技新闻 12月17日消息，据卫报报道，科学家们发现虚拟现实设备还有一种意想不到的用途：帮助识别日后可能患上阿尔茨海默氏症的人。 对电脑游戏玩家而言，虚拟现实已经不是什么新鲜事物。而科学家们最近发现，利用VR头戴设备显示的图像可以测试人们的导航能力，那些在测试中表现较差的人，日后更可能患上阿尔茨海默氏症。 从长远来看，通过更早地识别潜在患者，研究人员希望，能够更容易地开发出旨在阻止或减缓其病情的治疗方法。 项目负责人、剑桥大学(Cambridge University)神经科学家丹尼斯・陈(Dennis Chan)表示：“记忆通常被认为是阿尔茨海默病的首要影响因素，但是人们开始逐渐意识到，导航困难是最早期的症状之一，可能早于其他症状的出现。” “通过准确定位那些开始失去导航技能的人，我们希望证明，我们可以把目标锁定在处于病情早期阶段的人身上，并且总有一天能够给予他们更加有效的治疗。” 几年前，陈和他的几个英国研究中心的同事们发现，导航技能的丧失与阿尔茨海默病有关，当时，在这些研究中他们使用平板电脑来测试导航技能。 但是现在，科学家们计划通过使用虚拟现实设备将他们的测试提升到一个新的高度，佩戴着VR设备的实验参与者可以完全沉浸在需要他们进行导航的模拟环境中。 科学家们将招募约300名年龄在40至60岁之间的志愿者参加这项研究。他们中有些可能拥有一种基因使他们面临患病风险，而有些则来自有阿尔茨海默病史的家庭。然而，并非所有人最终都会受到这种疾病的影响，陈的项目宗旨就在于找出那些将会患病的人。 戴着虚拟现实设备的参与者将被要求进行导航任务，记住一系列不同环境的细节。 陈解释说：“我们会记录下那些有特殊问题的人，看看这些人是否更容易患阿尔茨海默氏症。这项研究的目的非常简单，就是为了验证我们能否在人们意识到大脑功能发生变化之前，就检测到这些变化。” 研究人员最近发现了大脑中被称为内嗅皮层的一个小区域的重要性，该区域在控制导航的大脑网络中扮演着中枢的角色。同时，这块区域似乎也是大脑中第一个死于阿尔茨海默氏症的部分。 陈说：“内嗅皮层是阿尔茨海默氏症患者大脑中第一个出现退化的区域，也是我们研究的重点。”他的研究得到了阿尔茨海默氏症协会的资助。 这项研究的目标是在人们患上这种疾病时提供帮助。陈在接受采访时表示：“针对阿尔茨海默氏症的药物试验已经应用于患有痴呆症的患者身上，但那时疾病已经对大脑造成了相当大的损害。” “如果我们能够开发药物并更早地进行治疗，比如在疾病扩散到内嗅皮层之前，那么就有可能预防痴呆症的发作。”（Vicky）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217731-1.html
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