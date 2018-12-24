有人告苹果:iPhoneX屏幕尺寸5.6875英寸 怎能说5.8

（原标题：Apple lied about iPhone X screen size and pixel count, lawsuit alleges）

科技传媒网讯 网易科技新闻12月17日消息，周三苹果公司收到一份诉讼称其在iPhone X系列的显示屏参数上存在造假行为。

两位原告在美国北加利福尼亚州的地方法院提出诉讼，状告苹果公司在iPhone X、iPhone XS、iPhone X MaX手机的屏幕尺寸和像素宣传上存在虚假宣传。苹果公司并未马上对媒体提出的评论要求做出答复。

这份长达55页的诉讼称：“苹果公司在计算屏幕尺寸时将手机的缺口和圆角计算在内。因此这一新系列iPhone X手机并非市场推广时宣称的全面屏设计。比如说，iPhone X的屏幕尺寸本应该为5.8英寸，但是原告测量的真正尺寸只有大约5.6875英寸。

在苹果中国官网，对这个现象的描述如下，“显示屏采用曲线优美的圆角设计，四个圆角位于一个标准矩形内。按照标准矩形测量时，屏幕的对角线长度是5.85英寸 (iPhone XS) 和6.46英寸 (iPhone XS Max)。实际可视区域较小。”这意味着如果把四个圆角还原成直角，对角线长度就是5.8英寸了。

原告也宣称，iPhone X系列手机的屏幕分辨率低于广告宣传。据诉讼书称，苹果公司宣传时称iPhone X的分辨率为2436x1125像素，但是iPhone X系列手机的屏幕并非每个像素都包含红、绿、蓝三色色子像素的真像素。据称iPhone X的每个像素都只有两个色子像素，低于广告宣传的参数。诉讼书中也声称，iPhone 8 Plus的屏幕质量都高于iPhone X。

这并非是苹果公司第一次因为产品遭到起诉。三月份时有数十位消费者在59起单独的诉讼中状告苹果通过软件升级让一些老款手机变慢，当时发生的就是一起集体诉讼。在6月份的时候，苹果遭遇到另外一起500万美元的诉讼申请。此次诉讼的起因在于Apple Watch的屏幕倾向于破裂或者从表体脱落。

这两位原告的律师同样未对媒体的采访立即做出回应。（过客）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217732-1.html

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