新西兰火箭创企发射成功，将13颗微型卫星送入轨道

（原标题：New Zealand's Rocket Lab shoots 13 tiny cube satellites into orbit）

科技传媒网讯 网易科技新闻 12月17日消息，据国外媒体报道，由硅谷投资者支持的新西兰公司Rocket Lab日前从新西兰用自家公司旗下的一枚“电子号”Electron火箭将13颗微型卫星送入太空。

当地时间周日晚上，这枚火箭从位于马希亚半岛的世界上唯一私人轨道发射台发射升空，其搭载了13颗10厘米大小的微型卫星。

这些微型卫星被称为“立方体卫星”，将为一些大学和美国国家航空航天局(NASA)收集辐射带或太空自主运动等现象的数据。

美国国家航空航天局的这次任务被命名为纳米卫星教育发射计划，也就是“ELaNa-19”。

经过多年的准备，Rocket Lab在今年1月份成功发射了一枚搭载卫星的火箭，这是该公司参与全球商业竞赛中的重要一步，目的是降低商业太空的资金和后勤障碍。

此次发射是这家新西兰公司继今年11月11日发射七颗卫星后的第二次商业发射。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217733-1.html

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