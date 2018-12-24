ofo线下退押金需排队？ofo：线上可退款,ofo 退款 客服 排队
网易科技讯12月17日消息，对于ofo线下退押金排队一事，ofo回应称，ofo押金正常可退，用户可在app端自行申请，0-15个工作日到账。
用户在ofo总部排起长队等待退押金 图片来自微博整理
同时ofo方面表示，近期，确实有少量用户到ofo总部办公室申请退押金，我们对申请退押金超过15个工作日逾期未退的用户进行了登记，并将重新核查，并无现场退押金的情况。如果用户遇到退款异常问题，为了节省用户时间，建议联系在线客服和拨打电话客服（4000507507），客服会根据申请顺序处理，请大家耐心等待。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217735-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
此次绿地集团与科控全球的携手，对于区域内的产业发展有着深远的意义。
微盟完成10.09亿元D1轮融资投资界(pedaily2012)4月20日消息，智能商业服务提供商微盟今日宣布，已经完成10.09亿元的D1轮融资，本轮融资由上海自贸区基金、国和投
虚拟现实帮助实现阿尔兹海默症的早发现早治疗,虚拟现实 痴呆症 治疗 皮层 内嗅
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。