　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

ofo线下退押金需排队？ofo：线上可退款

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-12-24 21:00

ofo线下退押金需排队？ofo：线上可退款,ofo 退款 客服 排队

ofo线下退押金需排队？ofo：线上可退款


网易科技讯12月17日消息，对于ofo线下退押金排队一事，ofo回应称，ofo押金正常可退，用户可在app端自行申请，0-15个工作日到账。

ofo线下退押金需排队？ofo：线上可退款


ofo线下退押金需排队？ofo：线上可退款


用户在ofo总部排起长队等待退押金 图片来自微博整理

同时ofo方面表示，近期，确实有少量用户到ofo总部办公室申请退押金，我们对申请退押金超过15个工作日逾期未退的用户进行了登记，并将重新核查，并无现场退押金的情况。如果用户遇到退款异常问题，为了节省用户时间，建议联系在线客服和拨打电话客服（4000507507），客服会根据申请顺序处理，请大家耐心等待。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217735-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:排队客服退款ofo

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

绿地集团与科控全球携手，共创国际商务孵化空间

此次绿地集团与科控全球的携手，对于区域内的产业发展有着深远的意义。

科技传媒网创客必读科技新闻

微盟完成10.09亿元D1轮融资投资界(pedaily2012)4月20日消息

微盟完成10.09亿元D1轮融资投资界(pedaily2012)4月20日消息，智能商业服务提供商微盟今日宣布，已经完成10.09亿元的D1轮融资，本轮融资由上海自贸区基金、国和投

科技传媒网每日精选阅读

虚拟现实帮助实现阿尔兹海默症的早发现早治疗

虚拟现实帮助实现阿尔兹海默症的早发现早治疗,虚拟现实 痴呆症 治疗 皮层 内嗅

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS