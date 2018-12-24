史玉柱：我去美国不灌女性酒不结识女留学生

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科技传媒网讯 网易科技新闻12月17日消息，或许是受刘强东事件的影响，史玉柱今天发微博称下飞机到了“傲慢的美国”，并给自己定下了四条纪律：1.不喝酒；2.不灌异性酒；3.不结识女留学生；4.不与异性同处一室。

史玉柱称，如果违反这四条里任何一条，“处阉刑！”

以下是史玉柱微博全文：

下飞机到了傲慢的美国。在美期间我的纪律：1.不喝酒；2.不灌异性酒；3.不结识女留学生；4.不与异性同处一室。如果违反以上任何一条，处阉刑！

刘强东性侵案回顾

在9月初，《纽约时报》、《华尔街日报》等媒体报道了“中国亿万富翁因性行为不检案件在明尼苏达州被捕”；文章说，警方记录显示，中国最大网络零售商之一的ceo上周五(8月31日)在美国明尼苏达州因涉嫌性犯罪行为被捕，并于一天后被释放。

这位亿万富翁被证实是刘强东。

9月1日下午4点后，刘强东被释放随后回国。更多细节随后被爆出：8月30日（周四）晚，一位明尼苏达大学的中国女学生在一家日本餐厅里与刘强东坐在同一桌，饭局之后发生了涉嫌强奸。

据路透社报道，活动快结束时，这名女性说她喝醉了，需要人帮她回家，名为Alice Zhang的人自称是刘强东的私人助理，张某帮助学生上了一辆车，随后自己也和刘强东一起上车。

涉案女性说，起初张某试图让车内的刘强东和她分开坐，但刘强东告诉张某，“别打扰我，”并开始在后座上与这名女性发生身体接触。

涉案女性告诉警方，她很害怕，又喝醉了，不知道自己在哪里。她认为她可以和刘强东“坐下来好好谈一谈”，并说服他送她回家。

“我知道你是个很好的人，”“她说自己当时告诉刘强东，“你可以冷静下来，这样你就可以意识到自己现在在做什么。”

这名女性告诉警方，当他们到达她的公寓时，刘强东告诉司机和张某，他很快就会回来。据知情人士透露，最终刘强东在她的公寓待了大约四个小时，洗了个澡，赤身裸体地躺在床上。这名涉案女性说她一再抵制刘强东的得寸进尺，并试图让他离开。

据知情人士透露，这名涉案女性告诉警方，刘强东最终在她还穿着一些衣服的情况下发生了非自愿性行为。那个女人后来告诉警察，她将沾有精液的床单作为证据保存下来。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217736-1.html

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