胖猫物流发布清洁能源战略 推动LNG重卡

科技传媒网讯 网易科技新闻12月17日消息，找钢网旗下物流平台胖猫物流日前宣布,联合中海石油气电集团、陕西重汽、秒加天然气共同发布清洁能源战略，推动LNG重卡应用，以迎接供应链智能化、绿色化发展新趋势。

找钢网胖猫云仓WMS系统亦在会上进行了首次发布。

找钢网首席运营官兼高级副总裁王常辉表示，胖猫物流是找钢网钢铁全产业链电商服务模式的重要一环；胖猫物流致力于通过“互联网+物流”，改变传统钢铁物流行业粗放且分散的经营模式。

王常辉表示，在未来，找钢网以及胖猫物流将通过新技术、新模式、新业态的不断探索，推动大宗商品物流行业的转型升级，打造“绿色、智能、高效、安全、精准、共赢”的大宗商品供应链生态体系。

胖猫物流方面表示，其在2018年全面推进“伙伴计划”落地，目前已有数百家物流企业加入了伙伴计划。上海胖猫物流有限公司董事总经理石宇表示，“伙伴计划”让中小物流企业享受到稳定货量带来的价值，随着货量稳步提升，伙伴承运商的运营效率和经营业绩得到了大幅改善；同时，随着众多仓储和加工企业加入到了胖猫物流的伙伴序列中，胖猫物流已从单一的无车承运平台升级成为能够提供物流、仓储、加工一体化服务的钢铁供应链平台。

谈到LNG重卡的推广时，石宇表示，胖猫物流在2018年进行了大量的调研并出资购买了若干LNG重卡进行了各种工况下的测试；调研和测试表明，LNG重卡在清洁排放、燃料经济性和耐用性等方面完全符合钢铁零售端物流的运输场景。

石宇表示，“LNG重卡的推广关键是要解决车源、气源、货源和财源的问题”，因此胖猫物流将对使用LNG车型的承运商提供优先货源保障，并联合陕西重汽推出了优惠购车和维保方案，联合中海油气电集团提供“保质、保供、报价”的气源供给方案，联合秒加天然气提供天然气站选择、结算支付的在线化解决方案，还将联合国内主流金融机构提供多元化的金融解决方案。

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