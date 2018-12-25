　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

胖猫物流发布清洁能源战略 推动LNG重卡

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-12-25 01:00

胖猫物流发布清洁能源战略 推动LNG重卡,清洁能源 物流 重卡 找钢网 lng

胖猫物流发布清洁能源战略 推动LNG重卡

科技传媒网讯 网易科技新闻12月17日消息，找钢网旗下物流平台胖猫物流日前宣布,联合中海石油气电集团、陕西重汽、秒加天然气共同发布清洁能源战略，推动LNG重卡应用，以迎接供应链智能化、绿色化发展新趋势。

找钢网胖猫云仓WMS系统亦在会上进行了首次发布。

找钢网首席运营官兼高级副总裁王常辉表示，胖猫物流是找钢网钢铁全产业链电商服务模式的重要一环；胖猫物流致力于通过“互联网+物流”，改变传统钢铁物流行业粗放且分散的经营模式。

王常辉表示，在未来，找钢网以及胖猫物流将通过新技术、新模式、新业态的不断探索，推动大宗商品物流行业的转型升级，打造“绿色、智能、高效、安全、精准、共赢”的大宗商品供应链生态体系。

胖猫物流方面表示，其在2018年全面推进“伙伴计划”落地，目前已有数百家物流企业加入了伙伴计划。上海胖猫物流有限公司董事总经理石宇表示，“伙伴计划”让中小物流企业享受到稳定货量带来的价值，随着货量稳步提升，伙伴承运商的运营效率和经营业绩得到了大幅改善；同时，随着众多仓储和加工企业加入到了胖猫物流的伙伴序列中，胖猫物流已从单一的无车承运平台升级成为能够提供物流、仓储、加工一体化服务的钢铁供应链平台。

谈到LNG重卡的推广时，石宇表示，胖猫物流在2018年进行了大量的调研并出资购买了若干LNG重卡进行了各种工况下的测试；调研和测试表明，LNG重卡在清洁排放、燃料经济性和耐用性等方面完全符合钢铁零售端物流的运输场景。

石宇表示，“LNG重卡的推广关键是要解决车源、气源、货源和财源的问题”，因此胖猫物流将对使用LNG车型的承运商提供优先货源保障，并联合陕西重汽推出了优惠购车和维保方案，联合中海油气电集团提供“保质、保供、报价”的气源供给方案，联合秒加天然气提供天然气站选择、结算支付的在线化解决方案，还将联合国内主流金融机构提供多元化的金融解决方案。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217737-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:物流重卡清洁能源LNG找钢网

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

绿地集团与科控全球携手，共创国际商务孵化空间

此次绿地集团与科控全球的携手，对于区域内的产业发展有着深远的意义。

科技传媒网创客必读科技新闻

微盟完成10.09亿元D1轮融资投资界(pedaily2012)4月20日消息

微盟完成10.09亿元D1轮融资投资界(pedaily2012)4月20日消息，智能商业服务提供商微盟今日宣布，已经完成10.09亿元的D1轮融资，本轮融资由上海自贸区基金、国和投

科技传媒网每日精选阅读

虚拟现实帮助实现阿尔兹海默症的早发现早治疗

虚拟现实帮助实现阿尔兹海默症的早发现早治疗,虚拟现实 痴呆症 治疗 皮层 内嗅

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS