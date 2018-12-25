瑞幸：投资者并未以瑞幸名义向投资机构募集基金

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科技传媒网讯 网易科技新闻12月17日消息，瑞幸咖啡发表官方声明称，近期2亿美元的B轮融资已经结束。投资人为愉悦资本、大钲资本，新加坡政府投资（GIC）和中金公司四家。而参与本轮融资的投资者并未向其他任何个人或机构投资者募集资金设立基金。

瑞幸方面还表示目前市场上任何以投资瑞幸咖啡为名发行投资产品或募集基金的行为，均不是瑞幸咖啡或瑞幸咖啡投资人的行为。

12月12日，瑞幸咖啡宣布完成2亿美元B轮融资，投后估值22亿美元。截至2018年11月底已在北上广深等全国21大城市完成1700多家门店布局，在北京上海城市核心区实现了500米范围内100%覆盖，顾客步行5分钟就能触达。（子青）

以下为瑞幸咖啡官方声明：

近日，我司发现市场上有个别机构以投资瑞幸咖啡的名义向个人及机构投资者募集资金设立基金。对此，瑞幸咖啡声明如下：

1.瑞幸咖啡2亿美元B轮融资已经结束。投资人为愉悦资本、大钲资本，新加坡政府投资（GIC）和中金公司。

2.经确认，参与本轮融资的投资者并未向其他任何个人或机构投资者募集资金设立基金。

请广大投资人注意：目前市场上任何以投资瑞幸咖啡为名发行投资产品或募集基金的行为，均不是瑞幸咖啡或瑞幸咖啡投资人的行为。如果因此导致任何损失，瑞幸咖啡概不承担任何责任。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217738-1.html

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