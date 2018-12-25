中英空间科学与技术合作研讨会在宁波举办 探讨商业机会

科技传媒网讯 网易科技新闻，12月17日消息，第十三届中英空间科学与技术合作研讨会近日在浙江宁波举行。研讨会就贸易与政策，空间探测和天文学，商业机会，对地观测，新兴空间技术，空间领域的挑战，培训与学生交换、教师互访，出口控制、知识产权与资助机会等八个议题进行深入地交流，并对研究内容中的关键技术和难点展开讨论，将有力地推动合作项目的顺利开展。

中国国家航天局副局长田玉龙，英国驻华大使馆参赞Danae Dholakia，宁波市委常委、北仑区委书记、宁波国际海洋生态科技城党工委书记梁群，北京航空航天大学副校长房建成院士，宁波市科学技术局局长励永惠出席本次研讨会。

据了解，研讨会由中国国家航天局、英国国家航天局、以及英国驻华大使馆（北京）等为指导单位，中英空间科学与技术联合实验室、英国卢瑟福-阿普尔顿实验室，科技部空间科学与技术国际合作联合研究中心（宁波分中心）联合主办，由北京航空航天大学、宁波市科技技术局以及北京航空航天大学宁波创新研究院联合承办。中、英两国近两百位相关领域的专家和政府官员参加本届研讨会。

据介绍，2005年，时任中国国家航天局（CNSA）局长孙来燕和英国科技大臣Sainsbury在北京签署中英航天科技合作框架协议。此后，中、英两国航天科技交流与合作不断加深，已分别在北京、伦敦、上海、长沙、牛津、武汉、米尔顿、北京、上海、纽伯里、上海、爱丁堡举办了十二届“中英空间科学与技术合作研讨会”。中、英双方在空间科学与技术领域的深入合作进行了广泛的研讨，签订了多份合作协议。

据了解，本次会议的“商业机会”议题分会上，来自中、英双方的各位议题代表就各自专业领域对于空间科技商业机会的发展和研究进行了报告演讲。分会由上海交通大学副院长吴树范担任中方主席，英国科技设施委员会卢瑟福实验室（RAL Space STFC）的Robert Elliot先生担任英方主席。中、英双方代表由来自中科院空天信息研究院、中国人民财产保险股份有限公司西安市分公司、北京蓝箭空间科技有限公司、北京微纳星空科技有限公司、湖南斯北图科技有限公司、未来宇航研究院、中国空间技术研究院、牛津仪器（Oxford Instruments）、太空链（Space Chain）、安道（Andor Camera Technology）、印刷技术实验室科技公司（Printech Circuit Laboratories Ltd）、Open Cosmos科技公司、E2V科技公司（Teledyne E2V Ltd）等十三家单位参加议题报告。

北京蓝箭空间科技的徐亚伟工程师以《朱雀系列运载火箭 助推中国商业航天发展》为题介绍了以天鹊液氧甲烷发动机为基础，模块化设计理念构建的朱雀系列低成本液体商业运载火箭家族型谱，形成从中型到重型运载能力，为商业航天发展提供低成本高可靠的发射服务解决方案，为中英国际合作和商业航天发展提供载荷进入太空的低成本新途径。

人保财险西安市分公司代表沈洁在报告中讲道：“人保财险将全力支持和保障中国航天事业，为民营航天发展护航添翼，在探索浩瀚天空的征程中，助力航天事业冲长天行方舟，为实现新时代航天梦保驾护航！”

微纳星空的CEO高恩宇的报告主题为《微小卫星：让中国商业航天闪耀星空》。他表示，商业航天经过几年的发展，已经得到全世界风险资本和金融巨鳄的承认与肯定。中国商业航天紧跟世界商业航天发展潮流，虽起步较晚，但发展势头强劲。今年中国商业航天公司以发射卫星超过30颗，明年有望破百。

中科院空天信息研究院的王晓明研究员从多方面详细、具体的介绍了《基于掩星探测的精准气象预报》相关内容及研究：随着商业航天和微小卫星的快速发展，基于商业卫星的气象观测数据逐渐成为气象预报领域中一个重要的数据源。包括提供公共服务的政府气象部门及提供定制化精准气象预报的商业公司都开始对购买此类数据展现出浓厚的兴趣。基于低轨卫星的GNSS掩星大气探测技术具有探测精度高、全球覆盖、全天候观测、长期稳定和价格低廉等优点。通过建立新型共享商业星基掩星观测网络，可以在很大程度上提高数据应用效率从而降低观测费用，为未来精准天气预报应用提供高精度和可靠的大气观测数据。

商业航天通信设备的专业制造商斯北图科技CEO邢克飞向中英两国专家介绍了该公司的卫星平台测控通信核心组件及相应地面设备，卫星物联网载荷及终端等两大系列产品，以及这些产品在近期发射中的成功应用案例。斯北图表示，从400km到1200km的近地轨道上，空间辐射导致的电子元器件错误概率会骤然增加，所以在未来商业组网卫星设计中，除了性能之外，可靠性与可用性需要给予更多的关注。同时斯北图还分享了其在商业现货(COTS)器件辐射效应减缓应用层面的系统解决方案。

未来宇航研究院投资总监张碧薇在《商业航天产业发展展望》报告中提到，近年来，随着国内支持政策的不断升级，已有超过100家民营企业涉足商业航天产业，特别是以卫星制造和卫星发射领域为代表的产业链上游。新航天时代的使命是探索深空，创造一个能够促进颠覆性技术创新的多元化行业生态是航天长远发展的核心。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217739-1.html

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