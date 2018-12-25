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易到用车：济南春节前投运1000辆推行新能源网约车

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-12-25 10:02

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易到用车：济南春节前投运1000辆推行新能源网约车


科技传媒网讯 网易科技新闻12月17日消息，易到用车今日宣布施行新能源网约车计划，在全国范围内投入运营新能源网约车。作为该计划首个试点城市，易到用车在济南春节前投入运营1000辆新能源车，同步启动公共充电桩建设方案。

据易到用车济南区域负责人郭庆介绍，首批次200辆新能源车辆全部为公司独立采买，已获得济南市运管部门签发的道路运输证件，本月投入运行。春节前，公司预计实现1000辆投放运行。同时，济南区域已同步启动公共充电桩建设方案，首批建设500个充电网点，一年内实现全市覆盖。

目前，易到用车济南分公司乐驾集团已在全市范围内招募司机，优先面向退伍军人，施行司机收入保底计划。按照该计划，首批200名司机每天收入保底400元，月收入可超万元，由乐驾集团对司机运营提供保障。此次司机招募完成后，平台将集中展开人车核验工作，并对司机进行安全驾驶、道路规章、服务礼仪等培训，随后进入为期15天的运行内测期。通过相关检查和培训的司机和车辆，将正式上路为市民提供出行服务。

易到用车方面表示，在国家新旧动能战略背景下，新能源车辆正成为网约车的主要运力来源，部分城市也已出台相关规章，平台将积极投入新能源车领域，助推城市网约车向绿色低碳方向发展。此次，新能源网约车战略在济南完成试点后，将在其他城市陆续推行。

11月，易到用车获得济南市网约车牌照，实现在该地合规化运营，这是继青岛、威海、潍坊、日照、烟台、枣庄后，易到用车在山东省获得第七张网约车牌照。日前，易到用车在佛山市设“战略特别运营区”，也曾施行司机保底补差额计划。（彭丽慧）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217740-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:济南能源运营易到网约车

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