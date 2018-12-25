51TalkQ3财报：净营收3.032亿元，同比增长28.4%

科技传媒网讯 网易科技新闻12月17日消息，今日51Talk（NYSE：COE）发布2018年第三季度财务业绩报告。财报显示，51Talk第三季度现金收入4.245亿元，去年同期为3.534亿元，同比增长20.1%；净营收3.032亿元，同比增长28.4%，毛利率为63.8%。

财报数据显示，菲教青少一对一业务现金收入人民币3.319亿元，去年同期为2.001亿元，同比增长65.9%。净亏损为人民币0.904亿元（1,316万美元），去年同期亏损1.418亿元。

“我们很高兴51Talk第三季度净营收和现金收入再一次超过预期指引的高端。我们能持续保持健康增长，主要得益于菲教青少一对一业务在非一线城市的拓展。” 公司创始人兼首席执行官黄佳佳先生表示，“菲教青少一对一业务增长步伐强劲，该业务现金收入同比增长65.9%，占总现金收入比例的78.2%。我们的非一线城市下沉战略也有了收获。第三季度菲教青少一对一业务现金收入中非一线城市占比为69.4%，上季度和去年同期非一线城市占比分别为65.4 %和58.6%。”

“中国的在线教育产业充满了机遇。随着我们的核心业务菲教青少一对一业务在非一线城市的进一步拓展，我们期待增长会继续加快。我们的城市下沉战略能够使我们在非一线城市潜力巨大的市场中获得核心用户。我们将持续完善我们自主研发的课程产品和技术平台，促进在线教育行业的发展。” 黄佳佳总结道。

公司联合首席财务官徐珉先生补充道，“2018年第三季度我们进一步壮大了我们的业务，现金收入和净营收同比均持续增长。更多的学生受益于我们的在线英语外教口语课程，第三季度的活跃学生数已超过21万人，同比增加18.9%。”（一橙）

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