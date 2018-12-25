ofo退押金新政：现场退押与线上无异，推荐线上申请

ofo退押金新政：现场退押与线上无异，推荐线上申请,ofo 小黄车 排队 序列 退押

科技传媒网讯 网易科技新闻12月17日消息，针对ofo用户线下排队退押金一事，ofo小黄车发公告称，ofo小黄车提醒所有用户，自2018年12月18日起，凡在app内提交线上申请退押金的用户，后台系统会根据申请提交的顺序进行相关信息审核与收集，核实完毕后用户将进入退押金序列，ofo将按顺序退款。

ofo方面同时表示，“如有用户到公司现场进行登记，我们会将收集到的相关信息按时间先后顺序并入线上退押金序列中； 如有线下登记的用户此前已经发起退款申请，则按此前的队列时间信息为准。ofo用户基数大，存在退押金申请激增的可能，请广大用户耐心等待，我们承诺依序妥善处理好退押金事宜，请广大用户放心！”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217742-1.html

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