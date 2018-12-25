法院正式受理金立破产申请,金立 法院 破产 受理 华兴银行
科技传媒网讯 网易科技新闻12月17日消息，据财新一线报道，法院正式受理金立破产申请。
据了解，深圳中院已于12月10日裁定，受理华兴银行对金立提出的破产清算申请。这意味着金立进入了破产程序，但具体是要破产清算还是破产重组还要再裁定。
在金立陷入资金链危机之后，就传出金立要进行破产重组，如果选择重组，相对乐观，债权人可以收回80%的欠债。但按照法律程序该方案可能裁定时间较长。
公开资料显示，截至8月31日，金立总债务为202亿元，债权人648家。（静静）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217744-1.html
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