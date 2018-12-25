谷歌宣布斥资10亿美元在纽约建新园区

（原标题：Google announces $1 billion Hudson Square Campus in New York City）

科技传媒网讯 网易科技新闻 12月18日消息，据Venturebeat报道，谷歌已经证实了在纽约市的主要扩张计划，准备投资逾10亿美元。这是其更广泛扩张计划的一部分，谷歌希望在未来10年将其在纽约的员工数量增加一倍。

谷歌表示，该公司已在下曼哈顿地区（Lower Manhattan）哈德逊大街315号和345号签署了租赁协议，此外还签署了收购华盛顿街550号附近一处房产的意向书。

2010年，谷歌曾斥资18亿美元买下了切尔西装饰艺术大楼(Chelsea Art Deco)。不过，早在2000年，谷歌的身影就开始出现在了这座城市。今年早些时候，谷歌还宣布，已斥资24亿美元收购纽约切尔西市场(Chelsea Market)，计划在57号码头(Pier 57)再建横跨四个街区的园区。

谷歌的新园区被命名为谷歌哈德逊广场（Google Hudson Square），作为谷歌旗下“纽约全球商业组织”的总部。再加上切尔西市场的扩张，谷歌将使其在纽约现有的7000名员工增至逾1.4万人。

谷歌在纽约扩张之前，其竞争对手亚马逊已经决定将第二总部分拆，分别在纽约市和华盛顿郊区建设，不过此举引来各方批评。上周，苹果公司也宣布，将在德克萨斯州奥斯汀投资10亿美元兴建新园区。

很明显，大型科技公司正寻求将触角伸到西海岸的本土中心以外，部分原因是这为它们打开更广阔的人才招聘市场。毕竟，并非所有人都想前往加州或西雅图工作。

谷歌及其母公司Alphabet的高级副总裁兼首席财务官露丝・波拉特(Ruth Porat)在一篇博客文章中表示:“纽约市依然是多元化、世界级人才的重要来源，正是这一点吸引谷歌在2000年来到这里，也正是因此我们将继续留在这里。”波拉特补充称，该公司目前在湾区以外地区的增长速度快于在湾区内的增长速度。

谷歌表示，其占地接近16万平方米的新园区将于2020年开放，首先是哈德逊街的两个办公地点，两年后华盛顿街的园区也会投入使用。（小小）

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