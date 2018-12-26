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迫不及待，法国2019年起对苹果谷歌等科技巨头征税

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-12-26 01:02

迫不及待，法国2019年起对苹果谷歌等科技巨头征税,法国 谷歌 苹果 税收

（原标题：France doesn’t want to wait for European tax reform to tax tech giants）

科技传媒网讯 网易科技新闻 12月18日消息，据TechCrunch报道，法国经济部长布鲁诺・勒梅尔（Bruno Le Maire）今天宣布，法国将从2019年1月1日起对大科技公司征税。这是个传闻已久的税收改革方案，法国似乎正在改变其新税征收范围。

迫不及待，法国2019年起对苹果谷歌等科技巨头征税

此前，欧洲国家之间曾进行了数年的税法改革谈判，但却未能取得预期成果。主要问题是，新的税收模式需要全体一致的投票，即每个欧盟成员国都需要投票支持改革。虽然拥有较大本土市场的国家支持这一举措，但许多较小国家尚未支持新税。

因此，法国政府正在尝试些新的东西。勒梅尔认为，最好现在就开始在法国向科技公司征税，之后再寻求整个欧洲的支持。他将矛头瞄准了大型科技公司，比如谷歌苹果、Facebook以及亚马逊等。勒梅尔认为，新税法在2019年就可能为法国增加5.65亿美元税收收入。

苹果、亚马逊和谷歌在某些方面都存在问题，它们都被指非法享受税收优惠，并存在其他逃税行为。在许多情况下，这些公司在大多数欧洲国家报告的利润低得可笑，因为它们把所有利润都汇到了可享受税收优惠的国家。

目前还不清楚法国的税法将如何运作。但勒梅尔表示，法国将关注这些科技公司的广告收入、市场收入和基于个人数据的收入。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217747-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:谷歌苹果税收法国

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