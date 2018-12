迫不及待,法国2019年起对苹果谷歌等科技巨头征税

(原标题:France doesn’t want to wait for European tax reform to tax tech giants)

科技传媒网讯 网易科技新闻 12月18日消息,据TechCrunch报道,法国经济部长布鲁诺·勒梅尔(Bruno Le Maire)今天宣布,法国将从2019年1月1日起对大科技公司征税。这是个传闻已久的税收改革方案,法国似乎正在改变其新税征收范围。

此前,欧洲国家之间曾进行了数年的税法改革谈判,但却未能取得预期成果。主要问题是,新的税收模式需要全体一致的投票,即每个欧盟成员国都需要投票支持改革。虽然拥有较大本土市场的国家支持这一举措,但许多较小国家尚未支持新税。

因此,法国政府正在尝试些新的东西。勒梅尔认为,最好现在就开始在法国向科技公司征税,之后再寻求整个欧洲的支持。他将矛头瞄准了大型科技公司,比如谷歌、苹果、Facebook以及亚马逊等。勒梅尔认为,新税法在2019年就可能为法国增加5.65亿美元税收收入。

苹果、亚马逊和谷歌在某些方面都存在问题,它们都被指非法享受税收优惠,并存在其他逃税行为。在许多情况下,这些公司在大多数欧洲国家报告的利润低得可笑,因为它们把所有利润都汇到了可享受税收优惠的国家。

目前还不清楚法国的税法将如何运作。但勒梅尔表示,法国将关注这些科技公司的广告收入、市场收入和基于个人数据的收入。(小小)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-217747-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm