乐视控股欲起诉韬蕴温晓东欺诈 涉及易到几十亿交易

科技传媒网讯 网易科技新闻12月16日消息，近期，“韬蕴资本要求冻结贾跃亭所持FF股份，美法院判决支持”的消息引发了诸多猜测。今日，乐视控股债务处理小组针对此事发布了官方声明，称乐视控股与韬蕴至今存在几十亿元的纠纷，乐视控股已准备于近期起诉韬蕴资本。

乐视控股债务处理小组负责人说：“在乐视与韬蕴资本达成收购易到的交易过程中，当时双方协商好韬蕴资本将承接公司债务以及抵扣双方债务，总金额达几十亿元人民币，而之后韬蕴并没有履行相关义务，也就是说韬蕴和温晓东一分钱未付就把易到拿走了，这已经涉嫌欺诈了。”（静静）

以下为乐视控股声明全文：

有关韬蕴资本与乐视控股经济纠纷的严正声明

近日，有消息称韬蕴资本提起了有关冻结贾跃亭先生FF股份的申诉并获得了美国法院支持的消息。对此，我们作出如下声明：

一、乐视控股债务处理小组及债务主体担保人贾跃亭并未收到任何来自美国法院关于韬蕴资本的债务诉讼或相关裁决。

二、乐视控股和韬蕴资本之间存在一系列数额巨大的经济纠纷，而非韬蕴资本所说的单方面欠账问题。

三、在乐视与韬蕴资本达成收购易到的交易协议之后，韬蕴资本至今并未向乐视方支付任何交易对价以及完成抵债等协议约定的义务，导致了涉及金额几十亿元的经济纠纷，对此我们已准备向法院提起诉讼。

四、同时，在乐视与韬蕴资本达成收购易到的交易过程中，韬蕴资本CEO温晓东有涉嫌欺诈行为。而近期温晓东个人言论更涉嫌造谣诽谤，严重损害了贾跃亭先生本人及公司的声誉，对此我们也保留对其个人诉讼的权利。

乐视控股债务处理小组

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217748-1.html

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