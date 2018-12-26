用户开车用FaceTime致人死亡 受害者家属诉苹果被驳

用户开车用FaceTime致人死亡 受害者家属诉苹果被驳,苹果 法院 上诉 facetime 苹果公司

（原标题：Apple FaceTime car crash lawsuit dismissed）

科技传媒网讯 网易科技新闻 12月18日消息，日前美国加州一家法院驳回了要求苹果公司iPhone产品设计对一起致命车祸负责的上诉。

这起车祸发生在德克萨斯州的2014年圣诞节前夜。当事人加勒特・威廉(Garrett Wilhelm)告诉警方，他在使用iPhone 6上的FaceTime功能时，追尾了一辆家用车。

事故造成该车损坏严重，车内5岁的玛利亚・莫迪斯特(Moriah Modistte)在此次事故中受伤身亡。

事故发生后，警方发现威廉完好无损的iPhone手机仍在运行FaceTime应用程序。

莫迪斯特的家人认为，苹果公司没有在iPhone手机上启用“锁定”技术是有责任的。

莫迪斯特家人声称，苹果应对这起事故负责，因为苹果曾考虑利用技术检测手机的运动，并在开车时禁用某些功能。

苹果公司已经为这项技术申请了专利，但iPhone 6没有采用这项技术。

诉讼称苹果公司的iPhone 6是“有缺陷的”，如果没有锁定功能就不应该推向市场。

该公司表示，苹果应该为其“未能安装和部署其在2008年12月申请的安全设计专利这一错误”而支付赔偿金。

据悉，苹果公司于2014年4月被美国专利局授予该项专利。

今年5月，一家法院驳回了此案，导致莫迪斯特家人进行上诉。

上诉受理法院认同早些时候法院做出的裁决，结论是苹果“并不欠莫迪塞特夫妇注意义务”。

该公司表示，该公司没有责任为使用其应用程序的个人行为负责。

裁决认定，莫迪斯特夫妇“不能确定苹果iPhone的设计构成了他们所受伤害的近因”。（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217749-1.html

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