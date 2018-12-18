FF员工社交媒体晒图称又下线两台FF91,贾跃亭 ff 晒图 加州 量产车
科技传媒网讯 网易科技新闻12月18日消息，FF员工在社交媒体晒图称在全体工程师的努力下，共克时艰，又成功下线两台预量产车。而就在近日，外媒称美国法院冻结了Faraday Future（法拉第未来，FF）CEO贾跃亭持有的FF公司33%股权，并对贾跃亭旗下的4套加州豪宅发布“临时限制令”。
今年8月份，FF就透露其首台预量产车FF91即将下线。
今年年初贾跃亭在首届全球供应商峰会上表示，FF的短期目标是实现2018年年底成功交付FF91的目标，长期目标是实现每年百万量级的销量。
随后6月份FF宣布汉福德工厂获得当地政府许可，开始大规模施工，首批生产设备安装完成。同时，也宣布FF获得首轮20亿美元的融资，恒大入股。
虽然之后还有许家印亲赴美视察FF，但FF与恒大最后却是闹上法庭，相互起诉收场。
FF91的量产堪忧。而且，12月13日，美国加州中区法院同意了债主“上海懒财资产管理有限公司”的申请，冻结了Faraday Future（法拉第未来，FF）CEO贾跃亭持有的FF公司33%股权，并对贾跃亭旗下的4套加州豪宅发布“临时限制令”。（静静）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217750-1.html
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