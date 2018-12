高通:即使升级软件 苹果仍违反中国法院禁令

(原标题:Qualcomm says Apple violating Chinese court order, despite new software)

科技传媒网讯 网易科技新闻 12月18日消息,据国外媒体报道,美国移动芯片制造商高通公司表示,尽管苹果周一推出了一项软件更新,但它认为苹果公司仍然违反了中国法院关于停止销售iPhone的禁令。

高通12月10日表示,它在中国赢得了一项初步的法院判决,即禁止苹果在中国销售一些老款iPhone,法院认为这些产品侵犯了高通的两项软件专利。12月10日当天,苹果表示其所有手机仍在中国销售。

但苹果在12月14日表示,将于本周对iPhone进行软件升级。这家总部位于加州库比蒂诺的美国公司表示,它认为自己遵守了法院的判决,它将更新自己的软件,“以解决人们对我们遵守判决的任何可能担忧”。

苹果向路透社证实,这一软件更新是在周一推出的。

当地时间周一,高通公司首席法律顾问唐·罗森伯格(Don Rosenberg)在一份声明中对路透社表示,“尽管苹果试图淡化这一判决的重要性,并声称它将以各种方式解决这一侵权行为,但苹果显然继续无视法律制度,违反了判决禁令。”

就其iPhone在中国销售为何或如何符合法院的禁令一事,苹果上周从未公开发表过评论。法院的该禁令,涉及在智能手机上切换应用程序和调整照片大小的软件功能专利。

包括CNBC在内的多家媒体报道称,苹果认为法院的禁令只适用于运行较旧版iOS操作系统的iPhone。但据高通向路透社提供的法庭禁止令复印件显示,禁止令没有提及操作系统,只关注软件功能。

高通公司首席法律顾问唐·罗森伯格当地时间周一在一份声明中表示,“苹果在法院作出初步禁止令后发表的声明,是有意进行混淆和误导。”

高通认为,苹果仍在违反法院的禁止令,因为苹果继续在出售被禁止出售的手机,苹果并没有收到中国法院允许其这样做的明确命令。

“他们在法律上有义务立即停止销售、供应和进口法院禁令范围内确认的设备,并且要证明遵守了法院的规定,”唐·罗森伯格在12月14日的一份声明中对路透表示。

在被路透社问及高通的上述指控时,苹果重申了早先的声明,认为自己遵守了法院的禁止令。(天门山)

