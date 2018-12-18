　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

公号卖蜂蜜逼得用户全家组团退押金 ofo还能多荒唐

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-12-26 21:00

公号卖蜂蜜逼得用户全家组团退押金 ofo还能多荒唐,ofo 蜂蜜 文章 小黄车

公号卖蜂蜜逼得用户全家组团退押金 ofo还能多荒唐

文|梦阳

“大冷天的，为了我自己的这199块钱，我在这排了两个小时队，还告诉我不能马上到账，还有比这更荒唐的事吗？”

寒风中，来ofo退押金的刘大姐这么向我们控诉。

但，这不是ofo近期以来的第一个“荒唐”。

全家组团线下退押金的“荒唐”

昨日一早，大批ofo用户聚集在ofo总部北京中关村互联网金融大厦楼下申请退还押金，队伍一度从中关村互联网金融大厦排到中关村大街。

退押金的人群不只有大爷大妈们，还有抱孩子的母亲，有学生，有青年。据媒体报道，大约早上8时就有人来了，而ofo的办公室在大厦5楼，工作人员在1楼设置了关卡，保安和警察守着大楼和电梯的入口，用户到5楼的ofo办公室需要几个小时才能走完全程。

公号卖蜂蜜逼得用户全家组团退押金 ofo还能多荒唐

自媒体三言财经在现场看到了一位抱着孩子的年轻妈妈和保安推搡，保安因为她带着孩子不让他进入大楼，这位妈妈情绪越发激动，她说自己从东直门赶过来，以为带着孩子会得到优待，“家里没人带孩子，也没人告诉我不能带孩子啊，我能找谁说理去？他们反而为难我。”年轻妈妈的声音逐渐哽咽，眼角溢出泪水。

据称，她此前已申请退押金两个月了，申请多次还未成功，看到新闻说可以去总部退钱就抱着孩子赶过来了。

没一会儿，孩子的父亲过来了，看到妻子在向陌生人流泪倾诉有些疑惑。

“为这100块至于吗？”“我挣这100块容易嘛？”

他没有再说什么，将孩子抱进怀里，妻子冲向楼入口不见了。

但，这些排队者可能并不清楚，他们排着队去提交的信息，会在审核完毕后进入退押金序列。

也就是说，他们排的这几个小时队，很可能毫无作用。

17日晚间，ofo小黄车发公告所有用户，自2018年12月18日起，凡在app内提交线上申请退押金的用户，后台系统会根据申请提交的顺序进行相关信息审核与收集，核实完毕后用户将进入退押金序列，ofo将按顺序退款。

ofo方面同时表示，“如有用户到公司现场进行登记，我们会将收集到的相关信息按时间先后顺序并入线上退押金序列中；如有线下登记的用户此前已经发起退款申请，则按此前的队列时间信息为准。ofo用户基数大，存在退押金申请激增的可能，请广大用户耐心等待，我们承诺依序妥善处理好退押金事宜，请广大用户放心！”

然而，给予这些用户以排队想法的或许正是ofo自身。

据报道，在上周末，有北京用户全家组团前往ofo总部进行退款，据说他们都成功退到了。尽管随后ofo发声明，说并无现场退押金，但这不能阻止更多的用户涌向ofo总部退押金。

对于很多人来说，这两三个小时的时间成本远超199（或者99）块钱，这些人中虽然不乏“花几十块油钱、又花几十块停车费”以使得“就是不给（ofo）这帮孙子”的赌气者，但现场排队中，可能更多的是三言财经遇到的这种“我挣这100块容易嘛”。

这，荒唐吗？

外国人就能秒退押金的“荒唐”

三天，IT之家报道称，在尝试了各种退押金不果后，有网友尝试了传说中的“外国人报案”策略，结果ofo火速退了押金、并“奉上”诚恳道歉信。

据IT之家报道称，一位网友为了退ofo押金，假装外国人写了封投诉邮件。

这个网友的自我人设为来自加州，在中国生活了两三年，中文不太好，做事喜欢上纲上线，以这个人设为基础，写了一封申请退款的邮件。

公号卖蜂蜜逼得用户全家组团退押金 ofo还能多荒唐

结果ofoofo一早就火速退了押金，还回复了一封英文道歉信。

公号卖蜂蜜逼得用户全家组团退押金 ofo还能多荒唐

据财经网报道，对此有媒体连线ofo公关，对方表示自己刚醒，不知道这件事;另一位公关也表示不知情，会了解一下。此后，便再未打通ofo公关电话。

公号卖蜂蜜逼得用户全家组团退押金 ofo还能多荒唐

实际上，知乎上已有了让人笑不出来的段子

公号卖蜂蜜逼得用户全家组团退押金 ofo还能多荒唐

荒唐吗？可能，这很有点“荒唐”。

公众号卖蜂蜜的荒唐，能接受吗

早在11月，ofo还出现过一个“荒唐”事。

11月19日，用户们惊讶地发现：ofo官方微信号发了个卖蜂蜜的广告。

公号卖蜂蜜逼得用户全家组团退押金 ofo还能多荒唐

图片来源：AI财经社

该文标题是《【文末福利】一个长期喝蜂蜜的人，竟然变成了这样？？？》，里头推荐一家花姐土蜂蜜，读者可以直接长按文末二维码添加一个微信账号，接收对方发布的微商信息。

据说，这篇广告发布不到两小时，就已经达到了10万+。

而据自媒体《科技新知》报道，这并非是ofo官方微信号第一次尝试做广告。据其报道，今年5月5日，ofo小黄车订阅号发布了一篇《你家的蛙宝宝寄来了明信片》，推广的是淘宝新添加的青蛙旅行小游戏；在4天后，又发布了一篇文章来推广这个小游戏；此后，ofo旗下的微信公众号相继发布了刺猬体验、西部愿望、京东双十一相关的推广文章。

有媒体曾向ofo询问推文的性质，ofo方面表示这只是一条正常的微信文章，对于是否接洽商务合作的问题，则并未回复。

更惊爆的消息随后出现。

公号卖蜂蜜逼得用户全家组团退押金 ofo还能多荒唐

11月20日，一张职人社创始人黄海均在微信群中发布的信息被截图，里头显示：ofo小黄车拖欠其公司（职人社）6.5万元招聘费用，现在无钱支付，愿意将此费用折算成为ofo平台的广告费；鉴于该司目前没有在ofo打广告的需求，经与ofo沟通，其愿意将这项权益以9折现金方式转让出去。

ofo缺钱的印象正在被加深。

目前，蜂蜜一文在ofo官方微信号中已经看不到。但问题是，这个蜂蜜买了也不清楚能不能吃。

据AI财经社报道，其尝试添加“花嫂”，“花嫂”表示自己一大早就进山采蜜了，她卖的是自家产的土蜂蜜。在“花嫂”朋友圈展示的产品照片中，她的蜂蜜被装在一个个透明罐子中，没有任何生产日期、厂家标识。

AI财经社报道称，一周前自媒体“天朝队长”扒皮一篇“土蜂蜜”广告，同样是一位放弃了原本安逸生活的女士，回到山里拾起了祖祖辈辈的养蜂事业；只不过被扒皮的这位是来自陕西宝鸡凤县的杨霞，其品牌叫做“蜜蜂霞”。据“天朝队长”的文章称，“蜜蜂霞”售卖绝不会是真正的土蜂蜜，很有可能是勾兑的劣质蜂蜜，利用广告推波助澜，实际上很可能是一个制假售假一条龙的诈骗团伙。

荒唐吗？

ofo，你还有多少荒唐可以再来？

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217752-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:文章蜂蜜ofo小黄车

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

绿地集团与科控全球携手，共创国际商务孵化空间

此次绿地集团与科控全球的携手，对于区域内的产业发展有着深远的意义。

科技传媒网创客必读科技新闻

微盟完成10.09亿元D1轮融资投资界(pedaily2012)4月20日消息

微盟完成10.09亿元D1轮融资投资界(pedaily2012)4月20日消息，智能商业服务提供商微盟今日宣布，已经完成10.09亿元的D1轮融资，本轮融资由上海自贸区基金、国和投

科技传媒网每日精选阅读

FF员工社交媒体晒图称又下线两台FF91

FF员工社交媒体晒图称又下线两台FF91,贾跃亭 ff 晒图 加州 量产车

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS