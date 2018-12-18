公号卖蜂蜜逼得用户全家组团退押金 ofo还能多荒唐

文|梦阳

“大冷天的，为了我自己的这199块钱，我在这排了两个小时队，还告诉我不能马上到账，还有比这更荒唐的事吗？”

寒风中，来ofo退押金的刘大姐这么向我们控诉。

但，这不是ofo近期以来的第一个“荒唐”。

全家组团线下退押金的“荒唐”

昨日一早，大批ofo用户聚集在ofo总部北京中关村互联网金融大厦楼下申请退还押金，队伍一度从中关村互联网金融大厦排到中关村大街。

退押金的人群不只有大爷大妈们，还有抱孩子的母亲，有学生，有青年。据媒体报道，大约早上8时就有人来了，而ofo的办公室在大厦5楼，工作人员在1楼设置了关卡，保安和警察守着大楼和电梯的入口，用户到5楼的ofo办公室需要几个小时才能走完全程。

自媒体三言财经在现场看到了一位抱着孩子的年轻妈妈和保安推搡，保安因为她带着孩子不让他进入大楼，这位妈妈情绪越发激动，她说自己从东直门赶过来，以为带着孩子会得到优待，“家里没人带孩子，也没人告诉我不能带孩子啊，我能找谁说理去？他们反而为难我。”年轻妈妈的声音逐渐哽咽，眼角溢出泪水。

据称，她此前已申请退押金两个月了，申请多次还未成功，看到新闻说可以去总部退钱就抱着孩子赶过来了。

没一会儿，孩子的父亲过来了，看到妻子在向陌生人流泪倾诉有些疑惑。

“为这100块至于吗？”“我挣这100块容易嘛？”

他没有再说什么，将孩子抱进怀里，妻子冲向楼入口不见了。

但，这些排队者可能并不清楚，他们排着队去提交的信息，会在审核完毕后进入退押金序列。

也就是说，他们排的这几个小时队，很可能毫无作用。

17日晚间，ofo小黄车发公告所有用户，自2018年12月18日起，凡在app内提交线上申请退押金的用户，后台系统会根据申请提交的顺序进行相关信息审核与收集，核实完毕后用户将进入退押金序列，ofo将按顺序退款。

ofo方面同时表示，“如有用户到公司现场进行登记，我们会将收集到的相关信息按时间先后顺序并入线上退押金序列中；如有线下登记的用户此前已经发起退款申请，则按此前的队列时间信息为准。ofo用户基数大，存在退押金申请激增的可能，请广大用户耐心等待，我们承诺依序妥善处理好退押金事宜，请广大用户放心！”

然而，给予这些用户以排队想法的或许正是ofo自身。

据报道，在上周末，有北京用户全家组团前往ofo总部进行退款，据说他们都成功退到了。尽管随后ofo发声明，说并无现场退押金，但这不能阻止更多的用户涌向ofo总部退押金。

对于很多人来说，这两三个小时的时间成本远超199（或者99）块钱，这些人中虽然不乏“花几十块油钱、又花几十块停车费”以使得“就是不给（ofo）这帮孙子”的赌气者，但现场排队中，可能更多的是三言财经遇到的这种“我挣这100块容易嘛”。

这，荒唐吗？

外国人就能秒退押金的“荒唐”

三天，IT之家报道称，在尝试了各种退押金不果后，有网友尝试了传说中的“外国人报案”策略，结果ofo火速退了押金、并“奉上”诚恳道歉信。

据IT之家报道称，一位网友为了退ofo押金，假装外国人写了封投诉邮件。

这个网友的自我人设为来自加州，在中国生活了两三年，中文不太好，做事喜欢上纲上线，以这个人设为基础，写了一封申请退款的邮件。

结果ofoofo一早就火速退了押金，还回复了一封英文道歉信。

据财经网报道，对此有媒体连线ofo公关，对方表示自己刚醒，不知道这件事;另一位公关也表示不知情，会了解一下。此后，便再未打通ofo公关电话。

实际上，知乎上已有了让人笑不出来的段子

荒唐吗？可能，这很有点“荒唐”。

公众号卖蜂蜜的荒唐，能接受吗

早在11月，ofo还出现过一个“荒唐”事。

11月19日，用户们惊讶地发现：ofo官方微信号发了个卖蜂蜜的广告。

图片来源：AI财经社

该文标题是《【文末福利】一个长期喝蜂蜜的人，竟然变成了这样？？？》，里头推荐一家花姐土蜂蜜，读者可以直接长按文末二维码添加一个微信账号，接收对方发布的微商信息。

据说，这篇广告发布不到两小时，就已经达到了10万+。

而据自媒体《科技新知》报道，这并非是ofo官方微信号第一次尝试做广告。据其报道，今年5月5日，ofo小黄车订阅号发布了一篇《你家的蛙宝宝寄来了明信片》，推广的是淘宝新添加的青蛙旅行小游戏；在4天后，又发布了一篇文章来推广这个小游戏；此后，ofo旗下的微信公众号相继发布了刺猬体验、西部愿望、京东双十一相关的推广文章。

有媒体曾向ofo询问推文的性质，ofo方面表示这只是一条正常的微信文章，对于是否接洽商务合作的问题，则并未回复。

更惊爆的消息随后出现。

11月20日，一张职人社创始人黄海均在微信群中发布的信息被截图，里头显示：ofo小黄车拖欠其公司（职人社）6.5万元招聘费用，现在无钱支付，愿意将此费用折算成为ofo平台的广告费；鉴于该司目前没有在ofo打广告的需求，经与ofo沟通，其愿意将这项权益以9折现金方式转让出去。

ofo缺钱的印象正在被加深。

目前，蜂蜜一文在ofo官方微信号中已经看不到。但问题是，这个蜂蜜买了也不清楚能不能吃。

据AI财经社报道，其尝试添加“花嫂”，“花嫂”表示自己一大早就进山采蜜了，她卖的是自家产的土蜂蜜。在“花嫂”朋友圈展示的产品照片中，她的蜂蜜被装在一个个透明罐子中，没有任何生产日期、厂家标识。

AI财经社报道称，一周前自媒体“天朝队长”扒皮一篇“土蜂蜜”广告，同样是一位放弃了原本安逸生活的女士，回到山里拾起了祖祖辈辈的养蜂事业；只不过被扒皮的这位是来自陕西宝鸡凤县的杨霞，其品牌叫做“蜜蜂霞”。据“天朝队长”的文章称，“蜜蜂霞”售卖绝不会是真正的土蜂蜜，很有可能是勾兑的劣质蜂蜜，利用广告推波助澜，实际上很可能是一个制假售假一条龙的诈骗团伙。

荒唐吗？

ofo，你还有多少荒唐可以再来？

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217752-1.html

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