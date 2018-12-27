联想发布首款搭载骁龙855芯片手机 售价2698元

科技传媒网讯 网易科技新闻12月18日消息，联想手机今天发布了变焦三摄新机Z5s，微孔水滴屏，搭载骁龙710平台，售价1398元起。除此之外，常程还带给了粉丝一款超旗舰手机：首款搭载855芯片的Z5 Pro，售价2698元起。

常程手机负责人表示近期思考了联想手机要想实现突破问题在哪里？常程表示有外部和内部的困难。首先外部的困难：联想PC做的最好，全中国有13.9亿人都知道联想PC做的好，但不知道联想还在做手机。目前很多知道联想手机的人认为联想手机是运营商定制机。

而内部的困难就在于团队一直是边打仗边交付产品。

如何突破内外交困？常程表示最后总结出联想手机要想与13.9亿用户建立联系只有一个办法：用好的产品来赢得用户的心。

此次联想发布的Z5s首先要突破的是颜值杀：Z5s采用了微孔水滴屏，92.6%屏占比；罗曼弧金属中框，强度高，联想PPT甚至展示了用Z5s中框砸核桃；2.5D康宁玻璃，防刮耐磨；在颜色上选用了星空灰、钛金蓝、珊瑚橙，其中珊瑚橙被当选为2019流行色。

在拍照上，Z5s采用了变焦三摄，无损画质。常程表示，联想手机拍照一直被受诟病，因此，今年和明年联想手机只强调2个字：无损。

Z5s采用了主摄像头1600万像素，800万像素长焦摄像头以及500万像素虚化摄像头，以期实现AI无损画质、无损光学变焦和无损视角人像模式。Z5s采用了1600万像素的前置摄像头。

此次，Z5s搭载了骁龙710 AIE Turbo平台，基于Android P的ZUI 10系统等等。

售价上，联想Z5s的4GB+64GB版本售价1398元，6GB+64GB版本售价1598元， 6GB+128GB版本售价1898元。

常程表示联想手机希望在2018年能终结手机暴利时代，2019年希望能够引领超旗舰时代。“我们希望给粉丝打造一部手机里的’超跑’。联想此次带来了联想Z5 Pro 855版。”

顾名思义，联想Z5 Pro 855版就是搭载骁龙855芯片。常程表示该款手机是划时代双主摄AI无损画质，是2019年唯一能跟三摄抗衡的双主摄。

联想Z5 Pro 855版采用了跑车理念，黑红颜色设计。除此之外，该版本还全球首发了12GB内存，第五代光电屏下指纹，95.06%屏占比，索尼2400万双主摄。

联想Z5 Pro 855版本的6GB+128GB版本2698元；8GB+128GB版本售价2998元；8GB+256GB版本售价3398元；12GB+512GB版本售价4398元。（静静）

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