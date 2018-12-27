瑞幸咖啡开放API平台 ，顺丰建行成为首批合作伙伴

科技传媒网讯 网易科技新闻12月18日消息，瑞幸咖啡（luckin coffee）宣布向企业或拥有会员体系的机构开放API平台，将技术与服务能力输出给其它领域的合作伙伴。中国建设银行、上海浦发银行、顺丰等公司成首批战略合作伙伴。

瑞幸咖啡对外开放企业API（应用程序接口: Application Programming Interface）可实现企业间的实时交互，按需调取瑞幸咖啡券码库数据，满足积分兑换、会员权益、员工福利、商务赠礼等需求，使其用户在各种应用场景内随时获得一杯咖啡。除传统方式，企业采购优惠码模式外，瑞幸咖啡增加两种线上API接入方式：用户直接兑换咖啡优惠券；用户兑换优惠码，通过瑞幸咖啡APP兑换咖啡券。

瑞幸咖啡总部位于厦门，于2018年1月试运营，截至2018年11月底已在北上广深等全国21大城市完成1700多家门店布局。

12月12日，瑞幸咖啡获得2亿美元B轮融资，投后估值22亿美元。（子青）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217755-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm