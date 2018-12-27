韬蕴资本：贾跃亭躲进豪宅，拒收任何法律文书

科技传媒网讯 网易科技新闻12月18日消息，针对“乐视控股债务处理小组”发布的《有关韬蕴资本与乐视控股经济纠纷的严正声明》一事，韬蕴资本发布声明称，《有关韬蕴资本与乐视控股经济纠纷的严正声明》一文颠倒黑白、荒谬透顶，充斥着谎言与恶意，与乐视过去数年间对我司及众多投资机构所做的事情如出一辙。目前贾跃亭躲在豪宅大门紧闭，拒绝接受任何法律文书。

12月18日，针对近日韬蕴资本提起了有关冻结贾跃亭FF股份的申诉，并获得了美国法院支持的消息，乐视控股债务处理小组今天发表官方声明，称双方存在巨大的经济纠纷，未收到美国法院冻结贾跃亭FF股份的裁决，而对于韬蕴资本CEO温晓东损害贾跃亭及乐视控股声誉的行为，乐视控股已准备于近期起诉韬蕴资本。

以下为对于“乐视控股债务处理小组”声明的声明原文：

今日，一封署名为“乐视控股债务处理小组”发布的《有关韬蕴资本与乐视控股经济纠纷的严正声明》，全文颠倒黑白、荒谬透顶，充斥着谎言与恶意，与乐视过去数年间对我司及众多投资机构所做的事情如出一辙。

1、乐视声明中称，“乐视控股债务处理小组及债务主体担保人贾跃亭并未收到任何来自美国法院关于韬蕴资本的债务诉讼或相关裁决”。贾先生不要再玩文字游戏了，正面面对问题吧！是不是欠了这些债？是不是BVI、加州的股份被冻结了？

2018年12月13日，加州法院经过审理下发临时限制令（TRO），冻结Faraday Future （FF）中贾跃亭持有的33%股权及贾跃亭加州的四处房产。

依照美国联邦法院《联邦民事诉讼规则》第4条的基本原则，我们的加州律师事务所律师每天准时两次上门送达，目前贾跃亭躲在自己豪宅中大门紧闭，拒绝接受任何文书，门禁电话打通即挂断。与此同时FF公司的前门、后门均紧闭，不接收任何文书。大概这就是乐视和贾先生所说的“未收到”吧？

关于BVI法院的诉讼和执行情况。2018年12月6日由法院书面签发了相应裁定。法院要求贾跃亭、FF Peak以及FF Top，在没有取得韬蕴资本书面事先同意的情况下，不得以任何方式转让、减损、处置、设置抵押权于其股权和资产之上。任何机构，包括BVI、开曼代理注册机构，在明知法院禁令的情况下协助贾跃亭转股，即触犯了藐视法院判决并将可能承担法律责任。2018年12月6日，上述裁定由FF Peak以及FF Top的代理人签收，裁定已经正式送达生效。

2、乐视声明中称，我司收购易到期间，未向乐视支付款项。为什么没完成抵债协议你自己心里还没点×数么？债务规模扩大的锅就甩了？易到广大司机的欠款韬蕴就要不明不白地帮你填了？在双方的交易文件中，这是一次承债式交易，乐视控股及贾跃亭在交易文件中明确承诺当时的易到债务规模是23亿，韬蕴资本入主易到过程中陆续发现这个债务规模在50亿左右。23亿变成50亿，到底是谁在欺诈？

3、乐视声明中称，我司温晓东先生在收购易到期间“有涉嫌欺诈嫌疑行为”、“个人言论更涉嫌造谣诽谤”，却都言之不明，一笔带过，这种表述逻辑完全不正常，但却很乐视。我司很期待乐视对上述表述的前因后果进行详细介绍，并随时准备打脸。

乐视表示“已准备向法院提起诉讼”、“保留对其个人诉讼的权利”。如果温晓东先生或韬蕴在和乐视的任何交易涉及到任何不法行为，欢迎诉讼，不用保留！

4、该声明的发布者“乐视债务处理小组”这到底是个什么样的存在？是一个什么组织，乐视债务处理小组成立这么久，到目前为止处理了什么债务吗？我们检索了一下，没有看到哪个债权人说债务通过这个小组得到了解决，建议更名为“乐视债务处理媒体发布小组”更为妥帖。

5、最后，送给乐视和贾先生几句话：

“严重损害了贾跃亭先生本人及公司的声誉”？难道您还有个人声誉么？难道不是自绝于中华么？之所以之前不动，是我们还希望给你机会踏实做事。但301后一切都变了，我们不会等天收你，我们其实就行！谢谢！

PS：按照一般的辟谣声明的写法，应该写点诸如“该文流传广泛，已严重侵害了我公司形象，诋毁我公司管理人员名誉，破坏了正常的市场秩序”之类的话，但本文没写，毕竟你们现在说的话，哪还有人会信。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217756-1.html

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