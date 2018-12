马斯克为挖隧道转移资金?Space X投资者纷纷质疑

(原标题:Elon Musk’s New Boring Co. Faced Questions Over SpaceX Financial Ties)

科技传媒网讯 网易科技新闻12月18日消息,据国外媒体报道,近日马斯克将公布Boring公司建设的第一条测试隧道。然而,包括彼得·泰尔(Peter Thiel)的风投基金Founders Fund在内,Space X投资者对公司利用各种资源支持Boring公司挖隧道的行为提出了质疑。

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)新成立的隧道挖掘公司Boring将重叠资产分散到不同科技公司的做法引起了争议。

近日,马斯克将公布由Boring公司建设的一条测试隧道,这是马斯克设想的未来高速地下公路中第一条隧道,旨在缓解交通压力。

知情人士表示,这条两英里长的测试隧道的入口位于加州霍桑的太空探索技术公司Space X总部,正在建造当中,其中部分是由Space X员工使用Space X资金采购的设备参与建设。而Space X是马斯克所控制的另一家公司。

一些知情人士表示,这一安排令Space X的一些长期投资者感到不安,其中包括该公司最大的外部支持者、彼得·泰尔(Peter Thiel)领导的风投基金Founders Fund。这些知情人士说,近几个月来投资者们了解到,尽管Space X的资源和员工都被这家刚刚起步的初创公司所占据,但未来几乎所有利润都将由马斯克所独享。

Space X的投资者们开始质疑,为什么他们对这家表面上致力于发射卫星和载人火星的公司投资,部分却被用来成立一家业务毫不相干的独立公司,而这家公司主要受益人只是马斯克。今年早些时候,当Boring成为一家独立公司时,超过90%的股权归马斯克所有,而其余一小部分则归早期员工所有。

在今年的一次内部会议上,风投基金Founders Fund合伙人就如何处理Space X资源转移问题进行了讨论。知情人士说,Space X的一名董事会成员和其他公司高管表达了他们的担忧。

Space X董事会未投票决定是否将资源投入马斯克的新公司Boring。

在此之后,Boring公司向Space X公司提供了部分股权作为对其帮助的补偿,但这一举动没有被报道,也没有相关信息的公开披露。Space X尚未正式通知其投资者详细交易情况。一些投资者说他们没有意识到这一点。

图示:Space X向Boring提供场地、时间、员工等资源,换取了6%的Boring股票;特斯拉向Boring公司卖了40万美元零部件;而Neuralink的总裁也是Boring公司领导人。

Space X公司的一位发言人说,“根据公司成立以来贡献的土地、时间和其他资源价值,该公司获得了大约6%的Boring公司股票。“他拒绝就交易的具体情况进一步置评。

而马斯克也拒绝通过Space X发言人发表评论。

风投基金Founders Fund在一份声明中表示,该公司已获悉Space X与Boring公司之间的关系,但没有任何担忧。

Boring公司成立之初就非同寻常,马斯克有时甚至会通过旗下不同公司财务的腾转挪移来支持自己的商业帝国。

在特斯拉创立之初,他曾亲自从Space X公司借了2000万美元,帮助这家电动汽车制造公司筹集资金。他是两家公司的首席执行官和最大股东。根据提交给监管机构的文件,在2015年和2016年期间,Space X从太阳能安装公司SolarCity购买了价值逾2.5亿美元的债券。马斯克是SolarCity的董事长,同时也是该公司最大的股东。2016年晚些时候,特斯拉干脆收购了SolarCity。

他在2016年接受《华尔街日报》采访时表示:“有几次,其中一家公司做得比其他公司好得多,我就从做得好的公司借钱。”

今年4月份,Boring公司提交给监管机构的备案文件披露,该公司已经融资1.25亿美元。其中执行董事兼负责人贾里德·伯查尔(Jared Birchall)也是马斯克所控制的另一家生物科技公司Neuralink的总裁。特斯拉今年提交的一份代理文件显示,该公司已经向Boring公司出售了大约40万美元的零部件。

成立Boring公司的想法可以追溯到两年前,当时马斯克在Twitter上写道:“交通拥堵快把我逼疯了。我要制造一个隧道掘进机,然后开始挖......”

去年,他公布了一段Boring公司概念视频,视频显示建在街道上的电梯,可以把汽车送入隧道内的平台,然后以高达130英里的时速在隧道穿行。5月份的发布另一段视频显示,行人走上一辆未来巴士,随后巴士被降至与隧道网络相连的地下。

Space X的一些员工开始参与这个项目,并在去年购买了一台二手巨型隧道掘进机,以帮助建造马斯克想要连接华盛顿和纽约等城市的第一段隧道。

参观建筑工地的当地监管机构也难以确定谁才是该项目的真正负责人。在2017年8月份的一次采访中,加州职业安全与健康部门的官员表示,现场安全经理告诉他自己是Space X公司员工,这位员工自己也不确定Boring公司到底是一家独立的公司,还是Space X的下属部门。

相关文件显示,一周后同一位安全经理告知监管机构,Space X的一些员工只是参与了这个项目,但实际上并非Boring公司的员工。 Boring公司发言人拒绝进一步置评。

总部位于旧金山的Founders Fund和其他一些投资者总计向Space X投资了约20亿美元。在今年的一轮私人投资中,Space X估值约为280亿美元。

Founders Fund及其联席负责人泰尔是马斯克最重要的支持者之一。泰尔和马斯克早些时候曾合作开发数字支付公司PayPal。

泰尔最近还告诉同事,他仍然相信马斯克。今年10月份,泰尔还参加了马斯克主持的万圣节派对。(晗冰)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-217757-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm