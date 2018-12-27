B站举办国创发布会，推出20余部国产动画

科技传媒网讯 网易科技新闻12月18日消息，哔哩哔哩在国创发布会上宣布将主导出品的20余部动画，包括《镇魂街》第二季、《灵笼：INCARNATION》、《异常生物见闻录》、《天宝伏妖录》、《萌妻食神》、《时之歌》、《请吃红小豆吧！》第二季、《大王不高兴》、《少年歌行》、《拾又之国》等。

“2018年B站国创区的总播放量达24.5亿。同比去年增长50%。用户总播放时长达2.6亿小时，国产原创动画这些年的成长，B站的感受最为真实。”在发布会上，B站党支部书记、副董事长兼COO李旎表示，“B站一直有一个梦想，就是推动中国发展自己的动画内容。这几年，这个梦想开始有了变成现实的趋势。”

据介绍，在动画改编IP来源方面，B站不仅和阅文、晋江、掌阅等多个小说平台达成了多部作品的合作，也与翻翻漫画、有妖气漫画、漫画家使徒子等合作，推出了多部漫改作品。

《异常生物见闻录》、《萌妻食神》、《仙王的日常生活》三部来自自阅文的人气小说，在此次发布会上正式公布了动画化改编的消息。

此外，B站还和玄机科技、海岸线动画、中影年年、绘梦、艾尔平方等一批国内动画制作公司达成合作。玄机科技此前推出《秦时明月》、《天行九歌》、《武庚纪》等一众代表作。

而今年5月由B站和绘梦联合成立的哆啦哔梦，也在发布会上推出《垂直世界》、《不灭的我》、《DEVIL GAME净化法则》和《准星》四部原创作品。

在国产动画制作方面，从2016年起，B站与中央美院、清华美院、广州美院、四川美院等10所聚集了动画人才的高等院校建立了合作，发起了“哔哩哔哩小宇宙计划”，在青年独立动画领域寻找人才。在2017年底，B站公布国创扶持计划，从投资，运营，和商业开发等多个层面，全流量支持国产动画。近两年来，B站投资了国内近20个动画制作团队，参与了超过50个头部动画项目。

“没有商业化的支持，就没有收入支撑创作者进行创作，就没有好的内容生态。”李旎表示，从IP改编到原创题材，从二维到三维，B站将从中找到满足用户需求的，适合中国国情的优秀作品，推动国产动画的发展。(彭丽慧）

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