美团外卖成为瑞幸咖啡唯一外卖平台,21个城市已上线,美团外卖 咖啡 瑞幸 外卖 美团
科技传媒网讯 网易科技新闻12月18日消息，据南华早报援引知情人士消息，瑞幸咖啡（Luckin Coffee）计划与美团点评在外送服务上合作。据悉，美团和瑞幸的合作是在星巴克在8月宣布与阿里旗下的饿了么合作之后发布的。知情人士称，如果瑞幸和美团之间的合作继续进行，用户将能够在美团App上订购瑞幸咖啡。
美团方面回应称，12月初，瑞幸咖啡21个城市已上线美团外卖，现在用户可以通过美团下单购买瑞幸咖啡。同时，美团外卖也是瑞幸咖啡唯一指定外卖平台。
美团方面还表示瑞幸咖啡定位为新零售专业咖啡运营商，线上线下结合，截至11月底已经在全国21大城市布局1700多家门店，成为国内第二大连锁咖啡品牌。美团外卖作为外卖平台，拥有高粘性用户。此次合作，双方通过优势互补、资源共享，打造更加便捷的咖啡消费体验，从而激活更多潜在咖啡用户和消费场景，提升咖啡用户消费频次。（子青）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217760-1.html
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