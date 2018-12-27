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Uber重启无人驾驶测试 承诺车上配2名安全驾驶员

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-12-27 21:00

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（原标题：Uber approved to restart self-driving tests in Pennsylvania）

科技传媒网讯 网易科技新闻12月19日消息，据The Verge报道，网约车巨头Uber重启其无人驾驶驾驶汽车测试项目的申请，已经获得美国宾夕法尼亚州官员批准。今年3月份，Uber无人驾驶测试车在亚利桑那州坦佩(Tempe)撞死行人后，暂时叫停了该项目。

Uber重启无人驾驶测试 承诺车上配2名安全驾驶员

虽然这起事故是首起由无人驾驶汽车造成的死亡事故，被视为汽车行业的重大挫折，但该行业依然在竞相促使无人驾驶汽车投入商用。

Uber发言人证实，宾州运输部门已经批准了其申请。但警告称，该公司尚未重启测试，只是“我们收到了授权书，但还没有让汽车上路。”

今年11月，Uber向美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)提交了自愿安全报告。其中承诺重启测试后，每辆无人驾驶汽车将配备两名安全驾驶员，并对他们进行严格监控。该公司表示，现在对备用安全驾驶员进行了实时第三方监控，对他们每天的工作时间进行限制，并改进培训。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217761-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:优步汽车无人驾驶驾驶员无人驾驶汽车

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