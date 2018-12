谷歌前工程师坐无人汽车横穿美国 行驶近5000公里

(原标题:Former Google engineer, once barred from autonomous-driving industry, says he just completed first cross-country self-driving car trip)

科技传媒网讯 网易科技新闻12月19日消息,据CNBC网站报道,谷歌前工程师安东尼·莱万多夫斯基(Anthony Levandowski)表示,他乘坐一辆无人驾驶汽车完成了一次横穿美国的旅行。莱万多夫斯基曾在Alphabet旗下无人驾驶汽车公司Waymo担任工程师,是Waymo和打车巨头优步(Uber)之间一桩诉讼的主角,该诉讼现在已经和解。

据报道,莱万多夫斯基成立了一家新的无人驾驶初创公司Pronto.ai,并将横穿美国的旅行宣传为公司首次得的成功。

莱万多夫斯基称:“我们不是在打造告诉汽车如何驾驶的技术。相反,我们的工程师团队正在开发一种技术,可以让汽车学习如何像人类那样开车。我们的新方法已经使我们(的无人驾驶技术)取得了很大进展。我们开着一辆无人驾驶汽车从东海岸到西海岸,没有进行任何人为干预。”

莱万多夫斯基告诉《卫报》,在这全程为4987公里的旅行中,他没有碰方向盘或踏板,只是偶尔停下来休息。

莱万多夫斯基称,这项技术并非“完全自动化”。他还说:“距无人驾驶汽车独自在全国各地行驶的时代还有很长的路要走。”(刘春)

相关阅读:

谷歌对决Uber:一位工程师引发的法律战争

在供职于谷歌期间,安东尼·莱万多夫斯基创办了数家外部科技公司,后被谷歌控告窃取其无人驾驶汽车商业机密并将其带到新东家Uber,两家公司也因而在法庭上兵戎相见。华尔街日报近日撰文详述了该工程师是如何引发谷歌和Uber之间的战争的。

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-217762-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm