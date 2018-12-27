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谷歌前工程师坐无人汽车横穿美国 行驶近5000公里

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-12-27 21:02

谷歌前工程师坐无人汽车横穿美国 行驶近5000公里,谷歌 汽车 美国 莱万多夫斯基 优步

（原标题：Former Google engineer, once barred from autonomous-driving industry, says he just completed first cross-country self-driving car trip）

谷歌前工程师坐无人汽车横穿美国 行驶近5000公里

科技传媒网讯 网易科技新闻12月19日消息，据CNBC网站报道，谷歌前工程师安东尼・莱万多夫斯基(Anthony Levandowski)表示，他乘坐一辆无人驾驶汽车完成了一次横穿美国的旅行。莱万多夫斯基曾在Alphabet旗下无人驾驶汽车公司Waymo担任工程师，是Waymo和打车巨头优步(Uber)之间一桩诉讼的主角，该诉讼现在已经和解。

据报道，莱万多夫斯基成立了一家新的无人驾驶初创公司Pronto.ai，并将横穿美国的旅行宣传为公司首次得的成功。

莱万多夫斯基称：“我们不是在打造告诉汽车如何驾驶的技术。相反，我们的工程师团队正在开发一种技术，可以让汽车学习如何像人类那样开车。我们的新方法已经使我们（的无人驾驶技术）取得了很大进展。我们开着一辆无人驾驶汽车从东海岸到西海岸，没有进行任何人为干预。”

莱万多夫斯基告诉《卫报》，在这全程为4987公里的旅行中，他没有碰方向盘或踏板，只是偶尔停下来休息。

莱万多夫斯基称，这项技术并非“完全自动化”。他还说：“距无人驾驶汽车独自在全国各地行驶的时代还有很长的路要走。”（刘春）

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谷歌对决Uber：一位工程师引发的法律战争

在供职于谷歌期间，安东尼・莱万多夫斯基创办了数家外部科技公司，后被谷歌控告窃取其无人驾驶汽车商业机密并将其带到新东家Uber，两家公司也因而在法庭上兵戎相见。华尔街日报近日撰文详述了该工程师是如何引发谷歌和Uber之间的战争的。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217762-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:优步谷歌美国汽车莱万多夫斯基

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