传SpaceX正进行5亿美元融资 估值达到305亿美元,spacex 融资 卫星 宽带 摩根士丹利
（原标题：SpaceX raising $500 million, new valuation at $30.5 billion: Report）
科技传媒网讯 网易科技新闻 12月19日消息，据CNBC报道，据知情人士透露，SpaceX正在进行一轮5亿美元的融资，而新融资令SpaceX的估值达到305亿美元。这笔资金来自现有股东以及新投资者――苏格兰投资公司Baillie Gifford。
据称，SpaceX计划用这笔新资金建设名为Starlink的大型卫星互联网项目。SpaceX和Baillie Gifford均拒绝置评。Starlink是SpaceX去年申请注册的品牌，首先打造由4425颗宽带卫星组成的太空网络，随后还将发射7518颗卫星。
SpaceX将于2019年开始发射Starlink项目的卫星。当该系统达到800颗卫星时，即可投入使用。Starlink将提供与光纤网络相当的宽带速度。这些卫星将提供直接面向消费者的无线连接，改变传统上成本高、可靠性低的服务。
如果Starlink网络获得成功，摩根士丹利(Morgan Stanley）估计SpaceX的估值将飙升至500亿美元以上。
SpaceX在今年5月公布的2018年CNBC“颠覆者50强”(inctor 50)榜单上排名第一。当时，SpaceX称其估值约为280亿美元。（小小）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217763-1.html
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