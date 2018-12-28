　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

传SpaceX正进行5亿美元融资 估值达到305亿美元

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-12-28 01:00

传SpaceX正进行5亿美元融资 估值达到305亿美元,spacex 融资 卫星 宽带 摩根士丹利

（原标题：SpaceX raising $500 million, new valuation at $30.5 billion: Report）

传SpaceX正进行5亿美元融资 估值达到305亿美元

科技传媒网讯 网易科技新闻 12月19日消息，据CNBC报道，据知情人士透露，SpaceX正在进行一轮5亿美元的融资，而新融资令SpaceX的估值达到305亿美元。这笔资金来自现有股东以及新投资者――苏格兰投资公司Baillie Gifford。

据称，SpaceX计划用这笔新资金建设名为Starlink的大型卫星互联网项目。SpaceX和Baillie Gifford均拒绝置评。Starlink是SpaceX去年申请注册的品牌，首先打造由4425颗宽带卫星组成的太空网络，随后还将发射7518颗卫星。

SpaceX将于2019年开始发射Starlink项目的卫星。当该系统达到800颗卫星时，即可投入使用。Starlink将提供与光纤网络相当的宽带速度。这些卫星将提供直接面向消费者的无线连接，改变传统上成本高、可靠性低的服务。

如果Starlink网络获得成功，摩根士丹利(Morgan Stanley）估计SpaceX的估值将飙升至500亿美元以上。

SpaceX在今年5月公布的2018年CNBC“颠覆者50强”(inctor 50)榜单上排名第一。当时，SpaceX称其估值约为280亿美元。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217763-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:融资卫星宽带摩根士丹利SpaceX

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

绿地集团与科控全球携手，共创国际商务孵化空间

此次绿地集团与科控全球的携手，对于区域内的产业发展有着深远的意义。

科技传媒网创客必读科技新闻

微盟完成10.09亿元D1轮融资投资界(pedaily2012)4月20日消息

微盟完成10.09亿元D1轮融资投资界(pedaily2012)4月20日消息，智能商业服务提供商微盟今日宣布，已经完成10.09亿元的D1轮融资，本轮融资由上海自贸区基金、国和投

科技传媒网每日精选阅读

传SpaceX正进行5亿美元融资 估值达到305亿美元

传SpaceX正进行5亿美元融资 估值达到305亿美元,spacex 融资 卫星 宽带 摩根士丹利

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS