硅谷创业教父史蒂文・霍夫曼加盟七星创新

近日，阳光七星集团在上海宣布，其旗下七星创新产业集团已与全球知名的创业孵化器Founders Space达成合作，Founders Space的创始人史蒂文・霍夫曼(Steve Hoffman)出任七星创新产业集团的战略顾问。

近日，阳光七星集团在上海宣布，其旗下七星创新产业集团已与全球知名的创业孵化器Founders Space达成合作，Founders Space的创始人史蒂文·霍夫曼(Steve Hoffman)出任七星创新产业集团的战略顾问。未来，双方将共同为七星创新产业集团旗下产业园中直投及覆盖全球的上千家科技企业提供投资顾问和赋能孵化服务，致力全球科技创新产业升级。

Founders Space是《福布斯》杂志排名第一的创业孵化器，其创始人史蒂文·霍夫曼(Steve Hoffman)有“硅谷创业教父”之美誉，一直以来，他着力于全球性的资源连接与整合，至今已孕育了100多组在创新科技领域颇有建树的企业团队，其中，史蒂文·霍夫曼联合创办的线上影音平台Playkast和移动媒体资讯平台 Zannel，分别被FunStar和Youtube的联合创始人成功收购。另外，Founders Space开发的创业培训课程被遍布亚洲、欧洲和美洲的50多家全球合作伙伴广泛采用，在全球名列前茅。史蒂文·霍夫曼不仅是硅谷著名的连续创业家、天使投资人，还身兼创业导师、天使投资人、演讲人等多重身份，独到的投资眼光和对事业的激情，使他在创新科技企业的孵化道路上，成绩斐然。

此次，Founders Space 与七星创新产业集团深度战略合作，史蒂文·霍夫曼再出江湖，出任七星创新产业集团的集团战略顾问，双方共同愿景是希望能极大地帮助七星创新旗下中国、美国、东南亚及以色列近十个创新产业园区中上千家科技企业获取更优秀的产业辅导、技术赋能、战略投资及资本市场通路。

“我们的愿景是在全球寻找潜力无限的创新企业，使之成为其领域内的全球佼佼者。当遇到七星创新的出色管理团队时，我意识到自己显然已经找到了最佳合作伙伴，相信七星创新产业集团能够助我们更快寻找到更多合适的企业并赋能与他们。” Founders Space 创始人及七星创新产业集团战略顾问史蒂文·霍夫曼在谈及加盟七星创新产业集团时表示。

“我们很高兴史蒂文·霍夫曼及其领导的Founders Space能够加盟七星创新产业集团，帮助更多适合的中国企业成长并走出去。”七星创新产业集团CEO朱建亚说道。

七星创新产业集团是阳光七星投资集团旗下企业，在2019年初与华亚创投基金等企业合并而成，致力于为亚洲创新科技企业资本化进行赋能，专注于以创新科技价值链公司为主的投顾服务及基金管理等业务，下辖七十多家直接投资企业及二十一家基金。

七星创新产业集团通过覆盖中国、东盟、以色列、美国等区域的产业园区的上千家企业及其公司机构的深度合作，锁定和介入大批优质企业，从中精选并提供创新技术赋能及资本化IPO及并购顾问服务的全价值链管理。

七星创新产业集团全球总部拟于今年晚些时候迁于安徽池州风景优美的自属总部园区，全球营运中心拟分设于浙江杭州市及美国康涅狄格州西哈特福德市。今年早些时候，阳光七星投资集团收购了美国康州大学西哈特福德分校校园，目前正和附近的美国常春藤大学等多所著名高校洽谈在此形成创新科技中心及校外教育中心的合作。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217795-1.html

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