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用友网络发布2018年报：净利润同比增长57%

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科技传媒网 环球资讯网 2019-03-17 10:32

用友网络科技股份有限公司(以下简称“用友网络”，公司代码：600588)正式对外披露2018年度财报。

　　用友网络科技股份有限公司(以下简称“用友网络”，公司代码：600588)正式对外披露2018年度财报。2018年，用友网络实现营业收入77.03亿元，同比增长21.4%;净利润为6.12亿元，同比增长57.3%;软件业务收入55.79亿元;云服务业务收入20.94亿元，占营业收入的27%，其中云服务业务(不含金融云服务业务)收入同比增长108%。用友云服务注册企业客户数达467万家，营业收入和客户体量齐头并进的高速成长，用友云已成为中国领先的企业云服务平台。

　　用友3.0新一代企业服务架构，开启高速增长引擎

　　2018年是用友创立的 30周年，也是客户数字化转型加快的一年，面对企业服务产业竞争加剧，用友全面进入3.0战略发展新时期，形成了以用友云为核心，云服务、软件服务、金融服务融合发展的新战略布局。而用友云作为综合型、融合化、生态式的企业服务平台，已经初步树立了在企业服务领域的市场领导地位，实现云服务业务规模化发展，软件业务效益化增长，金融服务业务稳健发展。2018财年，用友网络营业收入同比增长21.4%;归属于上市公司股东的净利润增长57.3%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增长81.6%;经营活动产生的现金流净额同比增长42.8%。

　　创新融合赋能，规模化促进云服务强势增长

　　报告期内，用友云服务收入20.94亿元，其中云服务业务(不含金融云服务业务)收入8.51亿元，同比增长108.0%，业绩亮眼。从客户维度，大中企业收入8.13亿元，同比增长112.4%，小微企业收入0.38亿元，同比增长42.9%。用友云平台服务(PaaS)发挥牵引作用，在国内率先推出社会化主数据及业务中台、技术中台、数据中台三位一体的中台解决方案，签约中兴通讯、三一重工、绿城等标杆性客户，实现快速增长，收入达到2.32亿元。

　　用友云服务持续围绕打造综合型、融合化、生态式的企业服务平台，为各行业、各领域不同规模企业和公共组织提供多态融合的云服务。积极建设生态平台并取得一系列成果：参与建设7个地方政府主导的工业互联网平台、入围18个省级“工业互联网及企业上云”服务商资源池计划和5个地市级“云服务商资源池”计划、用友云专家加入贵州省大数据局企业上云专家组。

　　用友云服务通过产品创新、客户运营和资本经营，加强领域间服务融合、领域与行业间服务融合、领域与金融间服务融合，形成IT服务、业务服务、金融服务的整合发展，促进客户规模和收入的双增长。截至报告期末，云服务业务累计注册企业客户数467万家，累计付费企业客户数36万家，较2017年年末增长55%。

　　用友金融云服务业务稳健增长，打通融合产品，完善服务。2018 年，用友网络企业支付业务围绕服务企业客群，践行融合创新，重点推出云账户和好收银产品;通过产品融合合作，完成了SaaS应用服务和BaaS交易服务的融合;成功实现与银联、网联等通道的对接。互联网投融资信息撮合服务业务建立完善多维风控体系，稳健发展。2018年支付服务收入1.55亿元，同比增长81.8%;互联网投融资信息服务收入10.88亿元，同比增长51.8%。

　　不断优化经营体系和服务形态，实现软件业务效益化增长

　　在软件业务层面，用友网络不断优化软件业务的客户经营体系，提高客户满意度，提升经营效率与效益。同时，结合云和金融服务业务，形成更丰富的解决方案，实现效益化增长。用友网络软件服务渗透全企业形态，打造更全面的服务广度和纵深，赋能用户。报告期内，软件服务业务收入55.79亿元，同比增长8.7%，呈现稳健攀升的态势。

　　持续加大研发投入，不断提升客户硬核价值

　　基于以技术驱动成长的核心价值观，用友网络持续加强核心产品的研发和投入，加快平台/中台的研发推进，加快大领域产品研发，加快用友云在各行业的落地。报告期内，用友网络持续加大研发投入，合计达14.86亿元，同比增长14.5%，云服务研发投入占总投入的48.3%。

　　30年用心服务，塑造高价值品牌

　　专注企业服务30 年，用友网络在企业服务领域的深厚积淀和稳步成长，获行业高度认可。2018年，赛迪顾问发布的《2018年度市场报告》显示，用友云2018年度中国企业服务市场占有率第一、中国企业SaaS占有率第一、中国企业级应用软件市场占有率第一，并荣获“中国企业服务市场年度成功企业”、“中国企业SaaS年度成长最快企业”、“中国年度优秀工业互联网平台”等21项大奖。用友网络董事长王文京入选中央统战部、全国工商联评选的“改革开放40年百名杰出民营企业家”，被中国企业家杂志评为“影响改革开放进程的企业领袖”。

　　2019, 用友网络未来可期

　　2019年，用友网络将继续坚定执行3.0战略，聚焦主航道、主战场，加快用友云转型，规模化发展云业务，保持软件业务效益化增长、金融服务稳健发展。以坚持做用户之友的初心，不断自我升级与进化，以综合型、融合化、生态式的方式，扩大优势，提升客户价值;从优秀到卓越，领跑中国企业服务市场，向成为全球领先世界级的企业服务提供商迈进。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217829-1.html
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(责任编辑：成云)
标签:净利润用友网络

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